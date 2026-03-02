Honda Accord в Китае подешевел почти на $15 000: в чем причина

Официальная розничная цена Accord e:PHEV в Китае составляла 34 890 долларов, но после скидки она опустилась до 20 280 долларов, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops. Для рынка Китая это агрессивный демпинг в сегменте среднеразмерных седанов. Формально акцию создали по случаю 50-летия глобальной модели Accord, однако масштаб скидки намекает на более глубокие проблемы со сбытом.

Почему Accord теряет позиции

Accord производится в Китае с 1999 года и был одним из первых современных иностранных седанов, локализованных в стране наряду с Toyota Camry и Volkswagen Passat. Однако сегодня ситуация изменилась. Китайские покупатели все активнее переходят на электромобили и гибриды местных брендов. Спрос на традиционные седаны падает, а иностранные производители испытывают серьезное давление. В прошлом году GAC Honda зафиксировала падение продаж на 25%, реализовав 351 900 автомобилей. В январе 2026 года ситуация стала еще сложнее: всего 4 558 проданных авто - почти на 70% меньше, чем годом ранее.

Показательно, что в рамках той же группы GAC электромобильный бренд Aion продал 21 600 машин за месяц, продемонстрировав рост на 171% за год. Для сравнения, другие совместные предприятия также пытаются стимулировать спрос скидками. GAC Toyota предлагает дисконты около 3 200 долларов на модели с ДВС, а Dongfeng Nissan проводит собственные краткосрочные акции. Но ни одно из этих предложений не приближается к масштабу снижения цены на Accord.

Проблема не только в седанах

Хотя сегмент кроссоверов в целом растет, ключевой причиной спада эксперты называют стремительное развитие китайских NEV-моделей (авто на новых источниках энергии). Подразделения Honda в Китае продвигают собственные электрифицированные модели под суббрендом Ye, однако пока они не достигли ожидаемого уровня популярности. Технологическое отставание от быстрорастущих китайских производителей становится все более заметным. И масштабная скидка на Accord - это скорее попытка быстро оживить продажи, чем праздничная акция.

Поможет ли демпинг?

Снижение цены почти на 15 тысяч долларов - серьезный сигнал для рынка. Но ограничение в 1000 автомобилей и доступ только для постоянных клиентов свидетельствуют, что компания тестирует реакцию покупателей, а не запускает долгосрочную программу поддержки. Для Honda китайский рынок остается стратегическим, однако конкуренция там сейчас жестче, чем когда-либо.