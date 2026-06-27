Toyota RAV4 против Honda CR-V в условиях украинского рынка: что выбрать

Toyota делает бескомпромиссную ставку на экологичность и эффективность: отныне линейка RAV4 в Украине полностью электрифицирована и не будет иметь обычных бензиновых версий. Главный конкурент – шестое поколение Honda CR-V, предлагает аналогичную стратегию, ведь официально поставляется в Украину исключительно в модификациях e:HEV (классический гибрид) и e:PHEV (плагин-гибрид).

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Сравнение этих двух титанов через призму украинских цен, комплектаций и особенностей эксплуатации позволяет четко понять, куда лучше инвестировать средства.

Ценовая политика и доступность комплектаций

Украинские прайс-листы демонстрируют ощутимую разницу в стартовой стоимости обоих автомобилей. Toyota RAV4 предлагает значительно более низкий финансовый порог входа:

Линейка обычных гибридов (HEV) с передним приводом начинается с отметки 1 827 500 гривен за базовую версию Active, а более высокая комплектация Style обойдется в 2 029 600 гривен (примерно 46 660 и 45 155 долларов соответственно).

Полноприводные модификации (HEV AWD-i) оцениваются в диапазоне от 1 969 400 грн (Active) до 2 330 600 грн (Premium) и 2 360 700 гривен (спортивная версия GR SPORT). Их стоимость по текущему обменному курсу эквивалентна примерно 43 820, 51 860 и 52 525 долларам соответственно.

Для тех, кто ищет максимальную автономность, доступен плагин-гибрид RAV4 PHEV: переднеприводная версия стоит от 2 515 500 гривен ($55 955). В то же время полноприводный вариант в комплектации Style стоит от 2 644 500 грн, в комплектации Premium – 2 773 500 гривен, а в комплектации GR SPORT – 2 803 600 грн. Это почти 58 865, 61 710 и 62 380 долларов соответственно.

Honda CR-V 2026 модельного года позиционируется исключительно в высшем ценовом сегменте, поскольку все ее базовые версии уже оснащены полным приводом и максимальным пакетом систем безопасности. Классический гибрид CR-V e:HEV 4WD предлагается в двух комплектациях: Elegance за 2 540 500 гривен и Advance за 2 749 500 гривен (ориентировочно 56 525 и 61 175 долларов).

Если сравнивать полноприводные гибриды, то топовая версия RAV4 Premium за 2 330 600 грн значительно доступнее базовой версии Honda CR-V. Что касается плагин-гибрида Honda CR-V e:PHEV, то его стоимость на украинском рынке колеблется в пределах от 2 780 000 грн ($61 850) до 2 954 000 грн ($65 725), что также делает его дороже аналогичного RAV4 PHEV.

Эргономика, простор салона и поведение на украинских дорогах

Реальный опыт эксплуатации и тест-драйвов обоих кроссоверов на украинских автодорогах подтверждает четкое различие в их характерах. Honda CR-V является бесспорным лидером в вопросах повседневного комфорта, семейной практичности и изысканности салона. Подвеска Honda практически идеально нивелирует неровности дорожного покрытия, обеспечивая высокую плавность хода на разбитых дорогах или брусчатке.

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Салон CR-V воспринимается более престижным благодаря лучшей сборке, кожаной отделке сидений во всех комплектациях и просторному багажному отделению объемом 587 литров (против 514 литров у RAV4). Кроме того, у Honda лучшая шумоизоляция, что создает уютную атмосферу. В то же время графика цифровой приборной панели и мультимедийного дисплея выглядит несколько устаревшей по сравнению с новейшими решениями в RAV4.

Новая Toyota RAV4 в версии 2026 года заметно сократила отставание по качеству интерьера, хотя панели по-прежнему выполнены из более дешевого пластика, и получила более тихую работу силовой установки благодаря более жесткой платформе. Тем не менее, её характер остаётся более динамичным и ориентированным на водителя. Более жесткие настройки подвески, особенно в версии GR SPORT, обеспечивают минимальные крены в поворотах и четкую управляемость, хотя на острых стыках асфальта кроссовер ведет себя грубее, чем Honda.

Оснащение и системы безопасности

Оба японских бренда традиционно не экономят на безопасности, предлагая бескомпромиссные пакеты активных ассистентов водителя. Honda CR-V уже в базовой версии Elegance оснащена неплохим комплексом систем помощи: удержание в полосе движения, предотвращение столкновений, мониторинг "слепых" зон, камеры заднего или кругового обзора и даже коленные подушки безопасности для водителя и пассажира. Версия Advance дополнительно получает проекционный дисплей на лобовое стекло и адаптивный дальний свет фар.

RAV4 также демонстрирует высокий уровень технологичности, предлагая передовой комплекс безопасности Toyota T-Mate и пакет Toyota Safety Sense, усовершенствованную мультимедийную систему с увеличенной диагональю в 12,9 дюйма, четкую цифровую приборную панель и проекцию. Кроме того, покупатели RAV4 также получают преимущество в виде более широкого выбора индивидуальных стилистических решений кузова и интерьера.

Итоги: какой кроссовер стоит выбрать

Окончательный выбор между этими двумя автомобилями в Украине сводится к рациональному расчету затрат и личным водительским приоритетам, поскольку оба они предлагают хорошую надежность, уровень оснащения и топливную экономичность: