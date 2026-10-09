Honda готовит агрессивный пикап, который на самом деле будет копией Mitsubishi

Как пишет издание Motor1 Со ссылкой на японскую газету The Yomiuri Shimbun, Honda планирует существенно расширить свою глобальную линейку. Компания хочет получить классическую "рабочую лошадку", поэтому договорилась о сотрудничестве с Mitsubishi, которая возьмет на себя всю трудную работу по созданию и сборке авто.

Для водителей и поклонников бренда это означает появление полноценного внедорожника с крепкой лонжеронной рамой, способного выдерживать серьезные нагрузки. В отличие от модели Ridgeline, которая продается в США и имеет несущий кузов от легковой машины, новая разработка будет ориентирована на тяжелые условия эксплуатации и перевозки серьезных грузов.

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Чужая база и экономия миллионов

Базой для новинки станет хорошо известный Mitsubishi Triton, который на нашем рынке продается под индексом L200. Такой подход позволит Honda сэкономить колоссальные средства и годы на разработку собственной платформы. Ожидается, что техническая начинка останется без изменений, а отличия сведутся к другому дизайну передней части, фирменным логотипам и, возможно, материалам отделки салона.

Производство нового пикапа планируют наладить на заводе Mitsubishi в Таиланде, где уже собирают Triton, а также родственный Nissan Navara. Первоначально Honda собирается продавать новинку в странах Юго-Восточной Азии, после чего возможна экспансия на другие рынки. Однако в США эта модель вряд ли доедет из-за высоких пошлин на импортные пикапы, а информации о возможном появлении такого авто в Европе пока нет.