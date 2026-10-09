Honda готовит дороги, которые будут заряжать электромобили прямо на ходу

О разработке инновационной системы WPT (wireless power transfer) сообщает Carscoops. Японский автопроизводитель решил пойти другим путем, чем конкуренты, гонящиеся за сверхбыстрыми проводными зарядками, и сосредоточился на передаче энергии непосредственно через дорожное покрытие.

Как это работает и что даст водителям

Для обычного владельца электромобиля это конец эпохи грязных кабелей и долгого ожидания на терминалах. Специальное оборудование компании Taisei, встроенное в асфальт, будет передавать энергию на приемник под днищем машины.

То есть вы просто едете по своим делам, а батарея автоматически пополняет заряд от скрытых под дорогой электрических блоков. Сама Honda признает, что это не заменит традиционные розетки мгновенно, но существенно снизит потребность заряжать авто дома или на публичных станциях.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Первые тесты и перспективы

Первоначально Honda планирует проверить технологию на крупном коммерческом транспорте. Уже к концу этого года компания выстроит специальный тестовый полигон, где будет проверять прочность такого покрытия под тяжестью грузовиков. Мощность передачи энергии на этом этапе составит 150 кВт, что вполне сопоставимо с современными скоростными станциями постоянного тока.

Сама идея дорог с беспроводной зарядкой не является абсолютно новой, ведь подобные проекты уже показывали Stellantis и Hyundai. Однако привлечение такого гиганта как Honda может наконец-то сделать эту "магическую" технологию массовой и коммерчески выгодной. После завершения закрытых испытаний японцы планируют вывести тесты на дороги общего использования уже в 2027 году.