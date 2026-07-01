Honda и Nissan все-таки объединятся: когда будет попытка номер два

Взаимоотношения между двумя крупными брендами имеют непростую историю. В декабре 2024 года Honda и Nissan попали в заголовки мировых новостей после подписания меморандума о взаимопонимании относительно изучения возможности глобального слияния. Однако уже к февралю следующего года компании приняли решение отказаться от идеи создания единой новой холдинговой компании.

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Как сообщало информационное агентство Reuters, первоначальный план предусматривал объединение равных партнеров, но в ходе переговоров Honda попыталась взять под свой контроль деятельность Nissan и превратить бренд в собственную дочернюю компанию. Кроме того, Honda настаивала на проведении более радикального сокращения рабочих мест и ликвидации части производственных мощностей, что вызвало сильное сопротивление со стороны руководства Nissan и привело к внезапному прекращению консультаций о слиянии.

Несмотря на срыв первоначального плана, диалог между автопроизводителями возобновился в другом формате. Как заявил глава компании Honda Тосихиро Мибе перед акционерами, переговоры в настоящее время достаточно серьезно продвинулись, а некоторые аспекты сотрудничества уже максимально близки к официальному объявлению. Он подчеркнул, что бренды продолжают работу над каждым отдельным проектом в рамках взаимовыгодных отношений, фокусируясь на общей выгоде без полного корпоративного объединения.

Стандартизация технологий и роль третьих сторон

Одним из главных направлений партнерства должно стать технологическое сотрудничество. Согласно имеющейся информации, компании Honda, Nissan и Mitsubishi объединяют усилия для создания единых стандартизированных электронных блоков управления (ЭБУ) для транспортных средств следующего поколения.

Совместные блоки планируется интегрировать в автомобили всех трех брендов, которые появятся на рынке в начале этого десятилетия. Ожидается, что новые ЭБУ найдут свое применение как в гибридных модификациях, так и в полностью электрических моделях. В процессе подписания окончательных соглашений свою роль может сыграть и французская компания Renault. Французский автопроизводитель до сих пор владеет 15% контрольного пакета акций компании Nissan, хотя еще в 2023 году этот показатель составлял 43%.

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