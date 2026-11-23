Как сообщает издание Motor1, под новую сервисную кампанию попали около 1,12 миллиона машин в США, а всего в мире эта цифра достигает 1,6 миллиона. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировало этот отзыв превентивно, опираясь на данные многолетнего мониторинга.

Проблема кроется в химическом составе пиропатронов печально известной компании Takata. С годами, особенно в жарких и влажных климатах, газ внутри деградирует. Если такая подушка сработает во время ДТП, металлический корпус газогенератора может просто разлететься в куски, выстрелив острой шрапнелью по салону.

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Какие модели в зоне риска

Львиная доля отозванных авто приходится на Honda– более 810 тысяч единиц. Это популярные модели 2012-2013 годов выпуска: Civic, CR-V, Accord, а также премиальные Acura ILX и RDX.

У Toyota ситуация касается более 314 тысяч машин. В список попали Corolla (2003-2008), Tundra (2005-2006), Sequoia (2005-2007) и 4Runner (2016-2017). Также под кампанию подпадают некоторые модели Lexus, в том числе GX460 2017 года и более старые IS250 и SC430. Всем владельцам дилеры бесплатно заменят опасный узел.

Toyota 4Runner

Что это значит для украинцев?

Хотя отзыв касается рынка США, для Украины эта новость максимально актуальна. Тысячи упомянутых Civic, Accord, CR-V и Corolla привезли к нам с американских аукционов. Если вы владеете таким авто, обязательно проверьте его VIN-код на сайте NHTSA, чтобы узнать, подпадает ли ваша машина под обязательную замену подушки.

К слову, это уже не первая масштабная проблема японских брендов за последнее время. Недавно мы писали, что Honda отзывает более 635 тысяч авто из-за опасного сбоя усилителя руля, а еще более миллиона машин попали под расследование из-за отказа двигателя запускаться после остановки.