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Honda Legend 1994 года с пробегом всего 24 тысяч км продают за 35 000 долларов

Автомобили марки Honda, выпускавшиеся 30 лет назад, до сих пор являются эталоном надежности. Сохранившиеся экземпляры очень ценятся.
30-летнюю Honda Legend продают за 35 000 долларов
Евгений Гудущан
logo27 июля, 16:10
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На украинском рынке появился чрезвычайно редкий Honda Legend второго поколения 1994 года выпуска. За представительский японский седан просят 35 000 долларов, что делает его одним из самых дорогих экземпляров модели в продаже.

Honda Legend сохранилась как новая

По словам продавца, автомобиль имеет оригинальный пробег всего 24 тыс. км. Также говорится, что седан находился в одних руках с момента приобретения.

Владелец утверждает, что кузов полностью сохранил заводское лакокрасочное покрытие – автомобиль не окрашивался и не требует никаких ремонтных работ. Состояние машины описывают как максимально приближенный к новому.

Оснащение Honda Legend

Выставленный на продажу автомобиль – это Honda Legend второго поколения в версии 3.2i MT.

Под капотом установлен 3,2-литровый бензиновый двигатель V6, работающий в паре с механической коробкой передач. В начале 1990-х годов Legend была флагманской моделью Honda и конкурировала с европейскими представительскими седанами.

Коллекционная ценность

Автомобили Honda Legend в подобном состоянии сегодня встречаются очень редко. Оригинальный кузов без повторной покраски, минимальный пробег и история с одним владельцем значительно повышают коллекционную ценность модели.

Именно поэтому продавец оценил этот экземпляр в 35 тысяч долларов, что существенно превышает стоимость большинства аналогичных автомобилей на вторичном рынке.

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