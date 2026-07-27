Honda Legend 1994 года с пробегом всего 24 тысяч км продают за 35 000 долларов

На украинском рынке появился чрезвычайно редкий Honda Legend второго поколения 1994 года выпуска. За представительский японский седан просят 35 000 долларов, что делает его одним из самых дорогих экземпляров модели в продаже.

Honda Legend сохранилась как новая

По словам продавца, автомобиль имеет оригинальный пробег всего 24 тыс. км. Также говорится, что седан находился в одних руках с момента приобретения.

Владелец утверждает, что кузов полностью сохранил заводское лакокрасочное покрытие – автомобиль не окрашивался и не требует никаких ремонтных работ. Состояние машины описывают как максимально приближенный к новому.

Оснащение Honda Legend

Выставленный на продажу автомобиль – это Honda Legend второго поколения в версии 3.2i MT.

Под капотом установлен 3,2-литровый бензиновый двигатель V6, работающий в паре с механической коробкой передач. В начале 1990-х годов Legend была флагманской моделью Honda и конкурировала с европейскими представительскими седанами.

Коллекционная ценность

Автомобили Honda Legend в подобном состоянии сегодня встречаются очень редко. Оригинальный кузов без повторной покраски, минимальный пробег и история с одним владельцем значительно повышают коллекционную ценность модели.

Именно поэтому продавец оценил этот экземпляр в 35 тысяч долларов, что существенно превышает стоимость большинства аналогичных автомобилей на вторичном рынке.