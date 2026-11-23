Как сообщает издание Motor1, во время презентации кроссовера Avancier японцы незаметно показали еще несколько автомобилей под чехлами, которые выйдут на рынок с 2027 года. Именно они первыми примеряют совершенно новую гибридную систему, которая придет на смену привычной установке e:HEV.

Главная фишка скрывается под капотом, где пропишется модернизированный 2,0-литровый двигатель. Инженеры Honda сделали его исключительно гибридным, что позволило сбросить около полутора килограммов веса из блока цилиндров и коленвала. Мотор настроили на максимально быстрое сжигание смеси во избежание детонации при высоких нагрузках. Благодаря этому эффективность работы выросла, а расход горючего в пиковых режимах упал на 30 процентов по сравнению с моделями 2018 года.

Хитрый повод и продуманный салон

Наибольшим изменением в ходовой части стал отказ от классического карданного вала. Его заменила электрическая система DualPower eAWD с выделенным задним мотором, мгновенно опрокидывающая крутящий момент между осями во время разгона или торможения. Сама модульная платформа теперь унифицирована на 90 процентов для разных моделей.

Тяговую батарею перенесли из-под багажника под заднее сиденье, что не только улучшило развес, но и позволило наконец-то вернуть в гибриды полноценное запасное колесо под пол. Позаботились разработчики и о водителях, существенно просмотрев эргономику рабочего места. Педали тормоза и газа стали больше, а расстояние между ними уменьшили, чтобы нога меньше уставала в пробках или во время продолжительных путешествий.

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