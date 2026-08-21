Honda рассматривает гибридные версии HR-V и Acura ADX для рынка США

В отличие от многих новых проектов для создания гибридных HR-V и Acura ADX Honda не нужно разрабатывать силовую установку с нуля. Компания уже использует гибридные системы в CR-V, Accord да Civic, поэтому технически их компоненты можно адаптировать для более компактных моделей.

Во время Недели автомобилей в Монтерее руководитель планирования продукции Honda Гэри Робинсон ответил на вопрос Auto News о возможности появления гибридных версий HR-V и ADX. Он не подтвердил конкретные сроки запуска, но не стал исключать такие автомобили.

По его словам, Honda не готова говорить о том, когда или вообще появятся гибриды в этих моделях, однако он не видит очевидных причин, которые делали бы такой проект невозможным. Главная проблема заключается в другом: компактный сегмент очень чувствителен к цене.

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Главная проблема – экономика проекта

Добавление гибридной системы увеличивает себестоимость автомобиля, а покупатели компактных кроссоверов обычно особенно внимательно следят за ценой. Именно поэтому Honda должна убедиться, что дополнительные затраты на электрификацию не сделают HR-V или ADX слишком дорогими по сравнению с конкурентами.

Ситуация для Honda усугубляется тем, что конкуренты уже предлагают гибридные версии в этом классе. Kia Niro, Subaru Crosstrek и Toyota Corolla Cross позволяют покупателям получить более экономичную силовую установку без перехода к более дорогим моделям. Таким образом, отсутствие гибридного HR-V постепенно становится заметным недостатком модельной линейки Honda. Компании приходится балансировать между конкурентоспособной ценой и необходимостью предложить покупателям современную силовую установку.

Acura ADX может получить гибрид раньше

Для премиального Acura ADX ситуация может быть несколько иной. В отличие от HR-V, эта модель продается в более дорогом сегменте, где дополнительную стоимость гибридной технологии легче включить в конечную цену автомобиля. Руководитель отдела продаж Лэнс Волфер пояснил, что до сих пор компания в первую очередь устанавливала гибридные силовые установки на модели с большим объемом продаж и высокой доходностью. Именно этот подход может объяснять, почему HR-V до сих пор не получил электрифицированную версию.

В то же время, премиальный автомобильный сегмент постепенно переходит к гибридным силовым установкам. Гэри Робинсон отметил, что Honda ожидает дальнейшего увеличения доли электрифицированных автомобилей в сегменте роскошных моделей. Это может создать благоприятные условия для появления гибридного Acura ADX.

В Европе Honda уже имеет гибридный HR-V