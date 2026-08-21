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Honda рассматривает гибридные версии HR-V и Acura ADX для рынка США

Honda может расширить свою гибридную линейку за счет компактных кроссоверов HR-V и Acura ADX. Представители компании не видят технических причин, мешающих установить электрифицированные силовые установки на эти модели, однако окончательное решение будет зависеть прежде всего от экономической целесообразности таких версий.
Honda рассматривает гибридные HR-V и Acura ADX для рынка США: что мешает запуску

ФОТО: Honda|

Honda HR-V (в Украине продается как ZR-V)

Данила Северенчук
logo21 августа, 12:30
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В отличие от многих новых проектов для создания гибридных HR-V и Acura ADX Honda не нужно разрабатывать силовую установку с нуля. Компания уже использует гибридные системы в CR-V, Accord да Civic, поэтому технически их компоненты можно адаптировать для более компактных моделей.

Во время Недели автомобилей в Монтерее руководитель планирования продукции Honda Гэри Робинсон ответил на вопрос Auto News о возможности появления гибридных версий HR-V и ADX. Он не подтвердил конкретные сроки запуска, но не стал исключать такие автомобили.

По его словам, Honda не готова говорить о том, когда или вообще появятся гибриды в этих моделях, однако он не видит очевидных причин, которые делали бы такой проект невозможным. Главная проблема заключается в другом: компактный сегмент очень чувствителен к цене.

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Главная проблема – экономика проекта

Добавление гибридной системы увеличивает себестоимость автомобиля, а покупатели компактных кроссоверов обычно особенно внимательно следят за ценой. Именно поэтому Honda должна убедиться, что дополнительные затраты на электрификацию не сделают HR-V или ADX слишком дорогими по сравнению с конкурентами.

Ситуация для Honda усугубляется тем, что конкуренты уже предлагают гибридные версии в этом классе. Kia Niro, Subaru Crosstrek и Toyota Corolla Cross позволяют покупателям получить более экономичную силовую установку без перехода к более дорогим моделям. Таким образом, отсутствие гибридного HR-V постепенно становится заметным недостатком модельной линейки Honda. Компании приходится балансировать между конкурентоспособной ценой и необходимостью предложить покупателям современную силовую установку.

Acura ADX может получить гибрид раньше

Для премиального Acura ADX ситуация может быть несколько иной. В отличие от HR-V, эта модель продается в более дорогом сегменте, где дополнительную стоимость гибридной технологии легче включить в конечную цену автомобиля. Руководитель отдела продаж Лэнс Волфер пояснил, что до сих пор компания в первую очередь устанавливала гибридные силовые установки на модели с большим объемом продаж и высокой доходностью. Именно этот подход может объяснять, почему HR-V до сих пор не получил электрифицированную версию.

В то же время, премиальный автомобильный сегмент постепенно переходит к гибридным силовым установкам. Гэри Робинсон отметил, что Honda ожидает дальнейшего увеличения доли электрифицированных автомобилей в сегменте роскошных моделей. Это может создать благоприятные условия для появления гибридного Acura ADX.

В Европе Honda уже имеет гибридный HR-V

  • Интересно, что Honda уже продает гибридный HR-V на некоторых рынках за пределами США, однако это другой автомобиль. Однако американская версия кроссовера отличается от модели, доступной в других регионах, поэтому автоматическая переноска силовой установки между версиями автомобиля невозможна.
  • Однако сам факт существования гибридного HR-V демонстрирует, что технологического препятствия для такого решения нет. Вопрос прежде всего в том, сможет ли Honda сделать бизнес-модель проекта достаточно привлекательной для американского рынка.
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