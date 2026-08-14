Honda S2000 может получить преемника: рендеры показывают, каким он мог бы быть

Концепт Acura Nexera Vision позиционируется как предварительный взгляд на будущий стилистический язык бренда. Acura уже подтвердила, что характерная световая графика концепта поначалу появится на будущем гибридном внедорожнике RDX. В то же время, сама архитектура Nexera Vision может стать интересной основой для других моделей концерна.

Именно это стало отправной точкой для создания рендеров Honda S2000 нового поколения от Carscoops. Изображенный на них автомобиль представляет собой исключительно дизайнерскую фантазию, созданную на основе концепта Acura. Компания Honda пока не подтверждала разработку нового S2000.

Концепт Acura Nexera Vision

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Каким мог бы быть новый Honda S2000

На рендерах представлен компактный двухместный родстер с низкой посадкой, обтекаемым кузовом и задним приводом. Колесная база и основные компоненты шасси условно взяты у Acura Nexera Vision. В то же время дизайн адаптировали под характер Honda S2000. Вместо дверей-бабочек концепта использованы обычные двери, а крыша сделали мягкой и сложной.

Передняя часть получила агрессивные фары и воздухозаборники в бампере, которые должны напоминать оригинальный S2000. Длинный капот и короткая задняя часть кузова также подчеркивают классические пропорции родстера. В профиле появились четкие характерные линии, перекликающиеся с более новыми дизайнерскими решениями Honda.

При этом основные поверхности кузова остались относительно гладкими. Отдельно создана версия, ориентированная на трек. Она получила ярко-желтый кузов, черные легкосплавные диски и большое фиксированное антикрыло из углеродного волокна. Такая модификация представляет собой своеобразную современную интерпретацию S2000 Club Racer.

Какой двигатель получила модель?

Acura пока не раскрыла технические характеристики Nexera Vision. Сам концепт смотрится как электрический автомобиль с широким использованием кованого углеродного волокна. Для спекулятивного S2000 был рассмотрен другой вариант– самозарядную гибридную силовую установку. Теоретически компактный турбированный четырехцилиндровый двигатель, в сочетании с двумя электромоторами, мог бы обеспечить высокую суммарную мощность без значительного увеличения массы автомобиля.

Главным вызовом в таком случае стала бы трансмиссия. Гибридная система может быть несовместима с традиционной механической коробкой передач, поэтому Honda потенциально могла бы использовать технологию S+Shift, имитирующая переключение передач в новом Prelude. В то же время, для S2000 механическая коробка передач оставалась бы важной частью характера модели. В любом случае задний привод должен стать одной из ключевых характеристик возможного преемника.

Действительно ли Honda может возродить S2000

В последние годы представители Honda неоднократно говорили о желании вернуть культовый родстер. В то же время, создание такой модели требует значительных затрат на разработку, а главной проблемой остается отсутствие готовой платформы для легкого заднеприводного спортивного автомобиля.

Именно поэтому появление Acura Nexera Vision интересно с точки зрения потенциального будущего S2000. Если концептуальные решения Acura когда-нибудь станут серийной платформой, Honda теоретически могла бы использовать их для создания собственного спортивного автомобиля и воспользоваться эффектом масштаба.

История оригинального S2000