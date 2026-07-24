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Honda временно приостанавливает выпуск моделей Civic Si и Integra A-Spec с механической коробкой передач

Honda подтвердила, что производство спортивных моделей Civic Si и Acura Integra A-Spec Tech, оснащенных шестиступенчатой механической коробкой передач, будет приостановлено по окончании 2026 модельного года. Компания заверила, что это решение носит временный характер, и в дальнейшем планируется возвращение обеих версий в модельный ряд.
Honda временно приостанавливает выпуск моделей Civic Si и Integra с механической коробкой передач

ФОТО: Honda |

Honda Civic Si

Данила Северенчук
logo24 июля, 10:10
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В заявлении для Carscoops представитель Honda объяснил этот шаг изменением условий ведения бизнеса. В то же время, согласно документу завода, появившемуся в социальных сетях, пауза связана с неопределенностью в отношении новых правил и требований сертификации EPA (Агентства по охране окружающей среды США) для 2027 модельного года и последующих периодов.

Подробности о двигателе и дилерских запасах

Приостановка производства касается модификаций, в которых 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 204 л.с. сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. На рынке США эта силовая установка доступна исключительно для двух моделей – Honda Civic Si и Acura Integra A-Spec. Оба автомобиля выпускаются на заводе Honda Canada Manufacturing (HCM) в Аллистоне, провинция Онтарио.

В компании отмечают, что общий объем производства на канадском предприятии не сократится, поскольку освободившиеся мощности займут другие комплектации. По текущим прогнозам Honda, имеющихся дилерских запасов автомобилей с механической коробкой передач должно хватить для покупателей до начала 2027 года.

Стоимость Civic Si в США в настоящее время составляет от 32 690 долларов, а Integra A-Spec Tech с механической коробкой передач оценивается в 40 495 долларов. Как только нормативные требования EPA станут более четкими, компания оценит перспективы возобновления выпуска этих модификаций.

Судьба заряженных версий и общий тренд рынка

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