Первый электромотоцикл Honda будет заряжаться от зарядок для электромобилей: что еще о нем известно

Электрический мотоцикл станет еще одним шагом бренда к электрификации модельного ряда. На этом мотоцикле можно будет ездить с водительскими правами категории A2, а также будет доступна версия, адаптированная для водителей с категорией A1.

Как пишет производитель в своем пресс-релизе, одним из преимуществ и особенностей WN7 является поддержка быстрой зарядки по стандарту CCS2 и зарядки переменным током Type 2. Благодаря этому мотоцикл совместим с большинством общественных зарядных станций для электромобилей, что должно упростить повседневную эксплуатацию и путешествия.

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Чем еще будет привлекать новая модель

В Honda отмечают, что при разработке этой версии основное внимание уделили не максимальному ускорению, а плавности управления, стабильности и предсказуемой реакции на открытие дроссельной заслонки.

Мотоцикл получил четыре режима движения – Standard, Sport, Rain и Econ, а также систему рекуперативного торможения.

Разработчики Honda WN7 уверяют, что мобильность должна варьироваться в зависимости от образа жизни, географии и способов использования. Фото: Honda

Аккумулятор в WN7 установлен стационарно и расположен низко в раме, что позволило снизить центр тяжести и улучшить управляемость. В то же время более простые электроскутеры Honda по-прежнему будут использовать сменные аккумуляторные батареи.

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О цене почему-то не упомянули

Появление WN7 является частью долгосрочной стратегии Honda по переходу на электрифицированный транспорт. Однако важный фактор спроса у производителя не упомянули – о цене ни слова не сказано. Впрочем, подробное описание этой машины в релизе также отсутствует.

Однако при этом у производителя напомнили, что планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, развивая одновременно гибридные и полностью электрические модели автомобилей и мотоциклов.