Хотел заработать на ВСУ: сколько военный получил в суде за продажу четырех гуманитарных внедорожников

ФОТО: Коллаж Авто24 |
Он пытался продать автомобиль, но силовики процедуру продажи остановили
Вместо реального заключения делец получил три года условного срока, а конфискованные автомобили наконец-то отправятся на фронт для выполнения боевых задач.
Как сообщает Специализированная прокуратура Южного региона, мобилизованный мужчина решил организовать собственный автобизнес еще в июле 2025 года. Для поиска клиентов он не стал придумывать сложные схемы, а просто разместил объявления о продаже машин на популярной онлайн-платформе.
Ассортимент состоял из вполне приличных полноприводных авто: двух Mercedes-Benz ML 270 CDI, одного Renault Koleos да BMW X5. На привлекательное предложение быстро отозвался покупатель, который как раз искал транспорт повышенной проходимости для военных.
Надели наручники, как только подозреваемый получил деньги за авто. Фото: из материалов следствия
Когда клиент понял, что ему пытаются "впарить" гуманитарную помощь, он сразу обратился в милицию. Последующие переговоры и само соглашение проходили уже под пристальным контролем полиции.
Встреча была назначена на территории одной из местных СТО. Первого августа, как только продавец получил деньги и передал ключи с документами от всех четырех иномарок, его задержали с поличным.
Какое наказание назначил суд
Суд признал мужчину виновным в незаконном использовании гуманитарной помощи для прибыли. Официальный приговор предусматривает пять лет лишения свободы и запрет на занятие волонтерской деятельностью, однако судьи решили освободить его от основного наказания, назначив три года испытательного срока.
Вещественные доказательства в комментариях не нуждаются– фигурант деньги получил, но перечислить не успел. Фото: из материалов следствия
Самое главное в этой истории то, что автомобили не останутся ржаветь на штрафплощадках. По решению суда изъятые Mercedes-Benz, Renault и BMW будут официально переданы воинской части, где они действительно нужны.