Хотел заработать на ВСУ: сколько военный получил в суде за продажу четырех гуманитарных внедорожников

Вместо реального заключения делец получил три года условного срока, а конфискованные автомобили наконец-то отправятся на фронт для выполнения боевых задач.

Как сообщает Специализированная прокуратура Южного региона, мобилизованный мужчина решил организовать собственный автобизнес еще в июле 2025 года. Для поиска клиентов он не стал придумывать сложные схемы, а просто разместил объявления о продаже машин на популярной онлайн-платформе.

Ассортимент состоял из вполне приличных полноприводных авто: двух Mercedes-Benz ML 270 CDI, одного Renault Koleos да BMW X5. На привлекательное предложение быстро отозвался покупатель, который как раз искал транспорт повышенной проходимости для военных.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Надели наручники, как только подозреваемый получил деньги за авто. Фото: из материалов следствия

Когда клиент понял, что ему пытаются "впарить" гуманитарную помощь, он сразу обратился в милицию. Последующие переговоры и само соглашение проходили уже под пристальным контролем полиции.

Встреча была назначена на территории одной из местных СТО. Первого августа, как только продавец получил деньги и передал ключи с документами от всех четырех иномарок, его задержали с поличным.

Какое наказание назначил суд

Суд признал мужчину виновным в незаконном использовании гуманитарной помощи для прибыли. Официальный приговор предусматривает пять лет лишения свободы и запрет на занятие волонтерской деятельностью, однако судьи решили освободить его от основного наказания, назначив три года испытательного срока.

Вещественные доказательства в комментариях не нуждаются– фигурант деньги получил, но перечислить не успел. Фото: из материалов следствия

Самое главное в этой истории то, что автомобили не останутся ржаветь на штрафплощадках. По решению суда изъятые Mercedes-Benz, Renault и BMW будут официально переданы воинской части, где они действительно нужны.