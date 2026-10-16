Хотели перевести Tesla на бензин: скандальная компания Obrist громко обанкротилась с долгами на $37 млн

Как сообщает издание Electrek, процедуру банкротства в конце сентября открыл региональный суд австрийского города Фельдкирх. Неплатежеспособными признаны сразу три подразделения группы, суммарно задолжавшие кредиторам около 31,8 миллиона евро.

Никакой план реструктуризации или спасения бизнеса не предусмотрен. Руководство компаний сообщило суду, что продолжение деятельности невозможно, поэтому все операции сворачиваются немедленно, а персонал увольняется.

От громких обещаний к краху

Впервые стартап громко заявил о себе в начале 2020 года, когда представил модифицированную версию Model 3. Инженеры существенно уменьшили штатную батарею электрокара до 17,3 кВт-ч, а в передний багажник вмонтировали двухцилиндровый бензиновый генератор мощностью 40 кВт.

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"Тогда разработчики уверяли, что их система HyperHybrid обеспечит запас хода в 1000 км, а стоимость такого модуля составит всего 4500 евро. Мы сразу назвали этот проект худшей Tesla в истории",– упоминают первую презентацию журналисты Electrek.

Впоследствии аппетиты компании только росли. В 2022 году они показали прототип Model Y, якобы работавший на синтетическом метаноле, а еще через несколько лет начали рассказывать о строительстве гигазаводов стоимостью 50 триллионов долларов для замены ископаемого топлива.

Почему идея не сработала

Основатель фирмы Франк Обрист объясняет фиаско годами высоких затрат на разработку, провальными переговорами с инвесторами и общим кризисом в европейской автоиндустрии. В то же время материнская компания Obrist Engineering, производящая детали для кондиционеров, под процедуру банкротства не попала.

Однако австрийская группа защиты кредиторов AKV называет еще одну, достаточно ироническую причину краха. Главным гвоздем в гроб стартапа стал массовый переход европейских автопроизводителей на полностью электрические платформы.

Пока инженеры тратили годы на лоббирование бензиновых генераторов в Брюсселе, сами электромобили становились дешевле, а их запас хода стремительно рос. В конце концов рынок просто перерос потребность в сомнительных гибридных переработках, оставив компанию без клиентов и с огромными долгами.