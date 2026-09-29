Huawei бросает вызов Tesla: новый кроссовер Luxeed RX проезжает 852 километров и удивляет адекватным прайсом

Как сообщает профильное издание CnEVPost, Новый купе-кроссовер стал четвертой моделью в линейке бренда. Интересно, что финальная цена оказалась даже ниже предыдущих обещаний.– базовая версия стартует от 259 800 юаней (примерно 38 550 долларов).

Для украинского покупателя, рассматривающего пригон "электрички" из Китая, этот прайс смотрится очень привлекательно. Фактически, за стоимость базовой Tesla Model Y или подержанного европейского кроссовера вы получаете огромный пятиметровый автомобиль на современной 800-вольтовой архитектуре. Это означает, что на скоростных станциях батарею можно зарядить с 30 до 80% всего за 15 минут.

Техника, которая удивляет

Автомобиль построен на платформе Huawei Tuling и предлагается с двумя вариантами батарей: на 81 кВт-ч (железо-фосфатная литий) и 100 кВт-ч (тройная литиевая). В зависимости от версии заявленный запас хода по китайскому циклу CLTC составляет от 672 до впечатляющих 852 километров.

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Конечно, в реальных условиях с работающей печкой или кондиционером эти цифры будут меньше, но честные 500-600 километров топовая версия проедет без проблем. К тому же полноприводная версия с двумя моторами выдает безумную мощность и разгоняется до первой сотни за 3,6 секунды. По словам производителя, тормозная система также усилена, и полная остановка со 100 км/ч занимает всего 32,4 метра.

Умный салон и автопилот

Luxeed RX получил 4 LiDAR и еще 34 разных датчика. У системы уже есть разрешение на использование автопилота третьего уровня на дорогах общего пользования. В водительском салоне встречает огромный 26-дюймовый проекционный дисплей дополненной реальности, центральный экран на 16,1 дюйма и умные кресла с десятками массажных зон.

Конкуренты

На домашнем рынке главными конкурентами новинки станут Xiaomi YU7, IM Motors LS6 и Tesla Model Y. Учитывая стабильный спрос на китайские электромобили в Украине, можно ожидать, что некоторые Luxeed RX появятся на наших дорогах благодаря неофициальным дилерам уже через несколько месяцев.