Hyundai Elantra из США резко подорожала: что произошло с ценами на аукционах

По статистике торгов американских страховых аукционов, приведенной на графике AutoAstat, Средняя финальная цена Hyundai Elantra 2017-2020 годов в декабре 2025 года опустилась до $2014.

После этого тренд развернулся, и уже в сентябре 2026 года средняя ставка приблизилась к $2900. То есть, от минимума модель подорожала примерно на $900.

Самая низкая цена была в конце 2025 года

Еще в сентябре 2024 года средняя финальная ставка за Elantra 2017-2020 годов составляла около $2700. К концу года цена постепенно снижалась и в декабре опустилась примерно до $2280.

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В течение большей части 2025 года Elantra держалась в относительно узком диапазоне около $2300-2350. Более заметное падение началось осенью, а самую низкую точку график показывает в декабре 2025 года - $2014. Конкретно этот уровень можно считать локальным минимумом за весь указанный период.

Похожая ситуация раньше наблюдалась и с другими популярными машинами из США. К примеру, Auto24 уже анализировал, как Cadillac Escalade 2020-2022 годов подешевел на страховых аукционах до многолетних минимумов.

В 2026 году цены резко пошли вверх

Первые месяцы 2026 года Elantra оставалась дешевой. В январе-апреле средняя цена колебалась чуть выше $2000, а в мае поднялась примерно до $2140.

Затем начался гораздо быстрее рост. В июне средняя ставка уже приблизилась к $2450, в июле превысила $2500, в августе выросла примерно до $2830, а в сентябре достигла почти $2920.

То есть только с мая по сентябрь автомобиль подорожал примерно на треть. Если считать от декабрьского минимума $2014, рост составляет около 45%.

Почему Elantra интересна для импорта

Hyundai Elantra поколение AD хорошо знакомо украинскому рынку. Официально модель продавалась в Украине, причем Auto24 еще в 2019 году. писал о старте продаж обновленной Hyundai Elantra.

Американские версии привлекают, прежде всего, простой техникой. Большинство машин 2017-2020 годов оснащены атмосферным 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью около 147 л. с., передним приводом и автоматической трансмиссией.

Для украинского покупателя это важно еще и потому, что модель хорошо известна сервисам, а запчасти доступны гораздо лучше, чем для многих редких американских седанов.

Сама Elantra и сегодня остается популярной в Украине. Auto24 недавно испытывал современную Hyundai Elantra 1.6 MPi в большом сравнительном тесте моделей Hyundai.

Сколько реально стоят отдельные годы

Средняя цифра на графике объединяет автомобили 2017-2020 годов, но внутри этой группы разница достаточно велика.

По актуальной статистике завершенных торгов Copart и IAAI Hyundai Elantra 2017 года имеет медианную финальную ставку около $1875, а средняя цена составляет примерно $2000. Чаще всего такие машины продаются в диапазоне около $1300–2550.

Для Elantra 2020 цены заметно выше. Медианная финальная ставка составляет около $2850, средняя – примерно $3310, а типичный диапазон торгов находится между $2100 и $3750.

То есть, средние $2900 на графике не означают, что любую Elantra этого поколения сейчас придется покупать именно за такую сумму. Год выпуска, пробег, комплектация, тип повреждения и статус документа могут изменить финальную ставку в разы.

Большинство машин продаются после ДТП

Как и в случае с другими авто на Copart и IAAI, низкая цена объясняется состоянием машин.

Для Elantra 2017 около половины зафиксированных лотов имеют повреждения передней части. Для 2020 года ситуация почти такая же: front end также является наиболее распространенной категорией повреждений. Поэтому финальная ставка на аукционе – только начало расчета.

К ней нужно добавить аукционный сбор, доставку автомобиля по территории США, морскую перевозку, растаможка в Украине, услуги посредников и ремонт.

Именно поэтому автомобиль, купленный на торгах за $2500-3000, после доставки и обновления может стоить в Украине в несколько раз дороже.

О специфике американских страховых аукционов Auto24 уже рассказывал на примере машин, формально продающихся даже за несколько десятков долларов.. Низкая ставка совсем не означает низкую конечную стоимость автомобиля.

Стоит ли покупать сейчас

График показывает достаточно четкий тренд: самый выгодный момент для покупки Hyundai Elantra 2017-2020 годов был в конце 2025 и начале 2026 года.

Сейчас средняя ставка уже вернулась к уровню, превышающему даже показатели осени 2024 года.

Впрочем, аукционный рынок сильно зависит от конкретного лота. Машина с небольшим задним повреждением, целыми подушками безопасности и умеренным пробегом может стоить дороже среднего, но в итоге оказаться выгоднее более дешевого автомобиля с серьезным ударом в переднюю часть.

Поэтому смотреть только на среднюю цену недостаточно. Важнее считать полную стоимость автомобиля уже после доставки и ремонта.