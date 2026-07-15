Hyundai готовит революцию в сфере доставки: робот-собака Spot будет доставлять посылки прямо к двери

Новый проект получил название Bridging the Porch Gap («Преодоление последних метров до крыльца»). Его главная цель – автоматизировать самую сложную часть доставки, когда курьеру нужно не просто доехать до адреса, а пройти по дорожке, подняться по лестнице и оставить посылку в безопасном месте. Об этом сообщает компания Boston Dynamics (принадлежит Hyundai Motors) в своем официальном блоге.

Робот работает вместе с водителем

В демонстрационном видео водитель загружает две посылки на специальный конвейер, установленный на спине Spot. После этого робот самостоятельно направляется к дому, осторожно оставляет посылку у двери и возвращается к автомобилю за следующим заданием. Тем временем водитель может готовить другие посылки или выполнять доставку по соседним адресам.

В Boston Dynamics подсчитали, что такая схема может повысить производительность доставки. По оценкам компании, на каждые три посылки, которые доставит Spot, курьер сможет дополнительно обработать еще одну. Это позволит увеличить количество доставок без расширения автопарка или штата сотрудников.

Почему выбрали именно четвероногого робота

Компания объясняет, что колесные роботы и дроны уже тестировались для доставки, однако они часто не справляются с последними десятками метров маршрута. Лестницы, бордюры, гравий, узкие дорожки, газоны или детские игрушки во дворе становятся серьезным препятствием.

Spot благодаря своим ногам может уверенно передвигаться по неровной поверхности, обходить препятствия и подниматься по лестнице. Именно поэтому Boston Dynamics считает его более подходящим для работы в жилых кварталах, чем традиционные автономные роботы на колесах.

До полной автономности еще далеко

Пока что технология находится на стадии демонстрации. Первые доставки, скорее всего, будут осуществляться под контролем водителя, который будет обучать робота маршрутам. Впоследствии Spot сможет самостоятельно повторять уже известные пути к конкретным домам.

В компании также не исключают, что на начальном этапе работы за роботами будут дистанционно наблюдать операторы, которые смогут вмешаться в случае непредвиденной ситуации. Такой подход уже применяется при эксплуатации роботакси.

Логистические компании уже проявили интерес

Boston Dynamics сообщила, что ведет переговоры с крупными логистическими операторами о запуске пилотных проектов. Следующий этап – испытания Spot в реальных условиях, где он вместе с курьером должен обеспечивать доставку около 200 посылок в день в течение полноценной рабочей смены.

Может ли такая технология появиться в Украине

Для украинского рынка подобные решения пока остаются перспективой. Массовое использование роботов для доставки сдерживает высокая стоимость оборудования, отсутствие соответствующего законодательства и сложная городская инфраструктура.

Впрочем, с ростом объемов электронной коммерции и развитием автономных технологий такие системы могут найти применение в крупных логистических центрах, закрытых кампусах, на промышленных предприятиях или в коттеджных городках. Именно сегмент « “» «последней мили»” сегодня считается самой дорогой частью логистической цепочки – по оценкам Boston Dynamics, на него приходится более половины всех затрат на доставку.