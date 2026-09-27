Hyundai и Kia могут в США потерять 1 миллиард долларов из-за вирусных угонов авто

Громкое дело возвращается к рассмотрению, поскольку апелляционная инстанция признала, что бренды сознательно поставляли на рынок уязвимые к угону транспортные средства без базовой защиты.

Как сообщает издание Los Angeles Times, Апелляционный суд 9-го округа США отменил предыдущее решение низшей инстанции, защищавшее иностранных производителей от местной юрисдикции. Теперь федеральный судья в Калифорнии снова откроет дело, где страховщики требуют возместить колоссальные выплаты владельцам угнанных и поврежденных машин.

Главная претензия юристов состоит в том, что корейские компании намеренно отказались от установки иммобилайзеров двигателя на базовые комплектации американского рынка. Эту критически важную функцию безопасности оставили только в качестве платной опции, поэтому миллионы машин можно было завести с помощью обычной отвертки и USB-кабеля.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Последствия тренда по социальным сетям

Проблема приобрела катастрофические масштабы в 2022 году, когда в сети TikTok завирусился челлендж от группировки Kia Boyz. Подростки публиковали подробные видеоинструкции по взлому, что спровоцировало настоящую эпидемию похищений по всей стране.

К сожалению, последствия этой экономии водители будут ощущать еще очень долго. Недавнее исследование Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе прогнозирует, что повышенный уровень краж этих марок будет продолжаться, по меньшей мере, добрых полтора десятка лет.

" Мы, вероятно, будем наблюдать увеличение количества краж этих автомобилей до 2042 года,– Джеффри Брентингем, ведущий автор исследования.

Ученый объясняет это тем, что большинство современных угонщиков просто катаются на чужих авто, после чего машины возвращаются владельцам в пригодном состоянии и снова становятся мишенью для преступников на вторичном рынке.

Стоит ли волноваться европейским водителям

Напомним, что эта громкая история с корейскими автомобилями касается исключительно рынка США и не затрагивает Европу. Модели Kia и Hyundai, поставляемые на европейский рынок, проходят строгую местную омологацию.

Европейские стандарты уже много лет требуют обязательного использования иммобилайзеров во всех легковых автомобилях. Поэтому в европейских и украинских версиях этих транспортных средств простого поворота замка зажигания отверткой недостаточно для запуска двигателя.