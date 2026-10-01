Hyundai уже не "кореец": компания будет производить в США 80 процентов автомобилей для Северной Америки

Генеральный директор Hyundai Хосе Муньос заявил, что благодаря этим вложениям компания может стать более американской по уровню локализации, чем некоторые традиционные производители автомобилей из США, пишет Carscoops.

Hyundai инвестирует в заводы в Алабаме и Джорджии

В августе Hyundai объявила об инвестиционной программе на сумму более 26 млрд. долларов, направленную на расширение производства в США и других странах Северной Америки. Отдельно компания планирует вложить около 500 млн долларов в свои производственные площадки в Алабаме. По словам Муньоса, эти средства пойдут на расширение производства новых двигателей и гибридных компонентов. В частности, Hyundai планирует наладить в Алабаме выпуск гибридного Tucson, а также продолжить производство популярного Santa Fe.

Важную роль в производственной стратегии играет завод Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) в Джорджии. К 2028 году его производственные мощности могут возрасти до 700 000– 800 000 автомобилей в год. Расширение местного производства поможет Hyundai увеличить долю автомобилей, которые продаются в Северной Америке и производятся непосредственно в регионе.

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Hyundai стремится стать частью американской автомобильной промышленности

На недавнем Auto News Congress Хосе Муньос заявил, что Hyundai имеет амбиции не только увеличить объемы производства, но изменить восприятие бренда среди американских покупателей.

По его словам, план выпуска 58 новых или обновленных моделей к 2030 году и локализация 80% продаж в Северной Америке позволят компании стать "более американской, чем многие американские производители оригинального оборудования".

Муньос также поделился долгосрочным видением развития бренда в США. "Я надеюсь, что потребители признают нас очень хорошим качеством, очень хорошей безопасностью, очень хорошей надежностью, но я надеюсь, что нас признают частью американской мечты", – сказал руководитель Hyundai.

Эти заявления отражают стремление южнокорейского производителя закрепиться на американском рынке не только как импортный бренд, но и крупный местный работодатель и производитель.

Hyundai готовит рамный пикап и внедорожник

Одним из направлений расширения модельного ряда станет выход Hyundai в сегмент рамных автомобилей. К 2030 г. компания планирует представить среднеразмерный пикап на рамной платформе. Новинка должна конкурировать с Форд Ranger, Toyota Tacoma, Шевроле Colorado и GMC Canyon. Такой шаг позволит Hyundai выйти в сегмент, где значительную роль играют традиционные американские производители и японские бренды.

На этой же платформе разрабатывается и внедорожник, вдохновленный концептом Boulder. Он должен получить конструкцию с рамой-лестницей и будет ориентироваться на конкурентов типа Jeep Wrangler и Ford Bronco. Обе модели пока находятся на этапе разработки. Их серийные характеристики и точные даты премьера Hyundai еще не объявила.

Локализация станет ключевой частью стратегии Hyundai