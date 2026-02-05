Hyundai Ioniq 3 уже на финишной прямой и будет предлагать щедрое оснащение

Серийный Ioniq 3 вырос из концепта Three и позиционируется как компактный электрический хэтчбек. По пропорциям и стилю он балансирует между Kia EV6 и Genesis GV60 - и именно последний он и напоминает, отмечает Auto24. Анализ шпионских кадров Carscoops позволяет увидеть переднюю часть, которую отличают разделенные фары с фирменным пиксельным узором.

Общая форма, вероятно, будет близкой к будущему Ioniq 9, но в более компактном формате. Ниже заметен центральный сенсор, окруженный активными воздухозаборниками, что намекает на серьезную работу с аэродинамикой. Боковой профиль - с восходящей линией окон, оптимизированными колесами и наклонной крышей, которая добавляет автомобилю динамики.

Сзади дизайнеры явно не боялись экспериментов: дверь багажника с угловатым стеклом напоминает Pontiac Aztek, но в значительно более современном исполнении. Стекло переходит в спойлер. Задние фонари выполнены в пиксельном стиле и соединены световой полосой. Дополняют картину изогнутый бампер и горизонтальные отражатели.

Минимализм внутри и новая мультимедиа

Фотографий салона в этот раз не появилось, однако ранее зафиксированные кадры дают представление об интерьере. Hyundai делает ставку на минимализм - узкая цифровая панель приборов, отдельный экран мультимедийной системы Pleos и четкая архитектура. Система Pleos работает на базе Android Automotive и напоминает интерфейс смартфона. В компании обещают гибкие настройки, понятную логику и широкие возможности персонализации. Рядом - прямоугольные дефлекторы вентиляции, физические органы управления климатом, массивный руль и металлические акценты, которые опять же отсылают к моделям Genesis.

Техника: знакомая платформа, проверенные решения

Ioniq 3 ориентирован прежде всего на европейский рынок и, по технике, будет близким родственником Kia EV3 и EV4. Все они построены на платформе E-GMP. Ожидается два варианта батарей - емкостью 58,3 или 81,4 кВт-ч. В обоих случаях электромотор расположен спереди и развивает около 201 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 283 Нм. Такая конфигурация должна обеспечить сбалансированную динамику и приличный запас хода для повседневного использования.