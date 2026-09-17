Hyundai Ioniq 5 N превратили в раллийный концепт в стиле Group B: фото

Проект не является официальной серийной разработкой Hyundai, а существует в формате цифрового концепта. В то же время, он использует реальные элементы дизайна и автоспортивные технологии, связанные с историей Hyundai в WRC.

Ioniq 5 N получил агрессивный раллийный обвес

Передняя часть электромобиля получила большой карбоновый сплиттер, дополнительные светодиодные элементы и вентилируемый капот. Крылья значительно расширили, а в них интегрировали воздухозаборники для охлаждения. Одной из самых заметных деталей стали задние контрфорсы по стойкам крыши.

По задумке дизайнера, они напоминают решение Lancia Delta S4, одной из известных моделей эпохи Group B. Сходство усиливает и форма кузова Ioniq 5, которую дизайнер интерпретировал как современный ответ на классические раллийные автомобили. Позади установили большое антикрыло и массивный диффузор.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Концепт также подразумевает окна из поликарбоната Lexan, каркас безопасности и новые черные пятиспицевые легкосплавные диски. Отдельно автор показал вариант с меньшим задним антикрылом и бронзовой окраской, напоминающий специальную омологационную версию.

Вместо электромоторов дизайнер представил двигатель WRC

Несмотря на то, что Ioniq 5 N полностью электрический, Хизил Салим предложил альтернативную силовую установку с двигателем внутреннего сгорания. По его плану, автомобиль мог бы получить 1,6-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель, созданный по мотивам силовой установки современных раллийных автомобилей WRC. Дизайнер также допускает его среднемоторную компоновку.

В то же время в качестве альтернативы он рассматривал и роторный двигатель. Для актуальных автомобилей категории Rally1 максимальная мощность турбодвигателя составляет около 280 кВт (380 л.с.) после последних изменений в технических правилах, предусматривающих отказ от гибридной системы. Это меньше возможностей стандартного Ioniq 5 N, который использует два электродвигателя и развивает 478 кВт (513 л.с.).

Hyundai Ioniq 5 N никогда не выступал в Group B