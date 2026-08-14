Hyundai Kona нового поколения кардинально изменится и станет похожей на Kia Seltos

ФОТО: Carscoops|
Прототип Hyundai Kona
Шпионские фотографии Carscoops, сделанные во время испытаний в жаркую погоду в Испании, демонстрируют серьезные изменения во внешности Hyundai Kona. Автомобиль был покрыт плотным камуфляжем, однако его общие пропорции уже заметны.
В отличие от актуальной модели, новая Kona, вероятно, станет более традиционным кроссовером. Особенно заметно сходство прототипа с новым Kia Seltos. Обе модели могут иметь общие технические решения, хотя окончательные характеристики Hyundai пока не раскрывают.
Что известно о внешности?
Камуфляж скрывает большинство деталей передней части, но можно разглядеть характерную архитектуру. Kona может получить переднюю часть с элементами, напоминающими "акульий нос", и тонкой верхней световой панелью. Основные фары расположены ниже и ближе к центру. Также прототип имеет воздушные шторки и нижнюю часть бампера из черного пластика.
Профиль автомобиля демонстрирует наклонную крышу, выраженные колесные арки и восходящую линию боковины. На прототипе установлены колеса, форма которых оптимизирована для улучшения аэродинамики. Задняя часть пока остается менее понятной– сквозь камуфляж просматриваются задние фонари, расположенные ближе к центру кузова, а также более широкие двери багажника. Под задним бампером можно увидеть один наконечник выхлопной системы.
Интерьер Kona может оснастить большими дисплеями.
Шпионам не удалось подробно рассмотреть салон новой Hyundai Kona. В то же время, можно ожидать, что интерьер будет развивать решения, которые Hyundai уже использует в более новых моделях.
Кроссовер может получить информационно-развлекательную систему Pleos Connect с дисплеями диагональю 12,9 и 14,6 дюйма.
Двигатели могут заимствовать у Kia Seltos
- Технические характеристики следующей Kona остаются неизвестными. Однако новый Kia Seltos дает определенное представление о возможной силовой гамме.
- Он оснащается 1,6-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. и 264 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
- Позже Kia также представить гибридную версию Seltos с 1,6-литровым двигателем и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Подробные характеристики модели должны появиться поближе к премьере.