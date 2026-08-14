Hyundai Kona нового поколения кардинально изменится и станет похожей на Kia Seltos

Шпионские фотографии Carscoops, сделанные во время испытаний в жаркую погоду в Испании, демонстрируют серьезные изменения во внешности Hyundai Kona. Автомобиль был покрыт плотным камуфляжем, однако его общие пропорции уже заметны.

В отличие от актуальной модели, новая Kona, вероятно, станет более традиционным кроссовером. Особенно заметно сходство прототипа с новым Kia Seltos. Обе модели могут иметь общие технические решения, хотя окончательные характеристики Hyundai пока не раскрывают.

Что известно о внешности?

Камуфляж скрывает большинство деталей передней части, но можно разглядеть характерную архитектуру. Kona может получить переднюю часть с элементами, напоминающими "акульий нос", и тонкой верхней световой панелью. Основные фары расположены ниже и ближе к центру. Также прототип имеет воздушные шторки и нижнюю часть бампера из черного пластика.

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Профиль автомобиля демонстрирует наклонную крышу, выраженные колесные арки и восходящую линию боковины. На прототипе установлены колеса, форма которых оптимизирована для улучшения аэродинамики. Задняя часть пока остается менее понятной– сквозь камуфляж просматриваются задние фонари, расположенные ближе к центру кузова, а также более широкие двери багажника. Под задним бампером можно увидеть один наконечник выхлопной системы.

Интерьер Kona может оснастить большими дисплеями.

Шпионам не удалось подробно рассмотреть салон новой Hyundai Kona. В то же время, можно ожидать, что интерьер будет развивать решения, которые Hyundai уже использует в более новых моделях.

Кроссовер может получить информационно-развлекательную систему Pleos Connect с дисплеями диагональю 12,9 и 14,6 дюйма.

Двигатели могут заимствовать у Kia Seltos