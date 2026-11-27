Как сообщает издание Motor1, Новинка стала третьей моделью в специальной китайской линейке Ioniq Planet. Компания Hyundai решила продолжить свою космическую стратегию наименований, поэтому назвала авто в честь ближайшей к Солнцу планеты, и это никоим образом не связано с американской маркой, прекратившей существование в 2011 году.

Дизайн субкомпактного SUV в ярком цвете Citrine Neon получился максимально нетипичным для корейского бренда. Разработчики наделили электромобиль хищным передком, который сами же описывают как акульий нос, что точно заставит улыбнуться фанатов старых моделей BMW.

Концепт получил массивные 20-дюймовые черные диски с резиной Michelin Pilot Sport, сохранив при этом вполне адекватный дорожный просвет. Интересно, что здесь нет модных выдвижных дверных ручек – новые правила безопасности в Китае фактически поставили крест на этом решении.

Замена батареи вместо долгой зарядки

Точные технические характеристики пока держат в секрете, но корейцы уже анонсировали главную фишку будущей модели. Совместно с гигантом CATL они готовят модификацию Mercury, поддерживающую технологию горячей замены аккумулятора.

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Это значит, что водителю не придется ждать у розетки. Благодаря сети станций Choco-Swap от CATL, которых в Китае уже более 2500, процесс автоматической замены разряженного блока на полный занимает около 100 секунд, что сравнимо с обычной заправкой бензином.

Что еще готовят корейцы