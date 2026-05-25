Hyundai объявила масштабный отзыв 425 000 автомобилей из-за трех различных дефектов

Зафиксированные неполадки касаются потенциально опасного разрушения подушек безопасности, сбоев в программном обеспечении электронных ассистентов водителя и дефектов сборки ходовой части, рассказывает Carscoops.

Дефект подушек безопасности

Первая, наиболее опасная с точки зрения потенциального травмирования пассажиров проблема обнаружена в 3493 седанах Elantra 2015-2016 годов выпуска. Конструкция системы накачки фронтальных подушек безопасности на этих машинах может внезапно разорваться во время активации. По своему характеру этот дефект напоминает печально известный глобальный кризис с компонентами Takata, однако в этом случае узлы были изготовлены другим крупным поставщиком ARC Automotive.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США установила, что пиротехнический патрон этих устройств может содержать твердое топливо, плотность которого превышает установленные заводские спецификации. Во время аварии и штатного раскрытия подушки это приводит к критическому росту внутреннего давления и разрушению его металлического корпуса.

В результате в салон автомобиля на высокой скорости могут вылететь острые металлические обломки, что грозит тяжелыми травмами или смертью водителя. Сейчас Hyundai не имеет зафиксированных данных о реальных подобных случаях на этих машинах, а отзыв проводится для максимальной безопасности. Официальные письма владельцам начнут поступать в июле, а дилеры бесплатно заменят опасные подушки безопасности.

Программный сбой системы автоматического торможения

Самая большая по объему сервисная кампания касается 421 078 кроссоверов и пикапов, среди которых модели Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid, а также плагин-гибридные версии Tucson Plug-In Hybrid 2025–2026 годов выпуска. Из-за ошибки в коде программного обеспечения комплекс предотвращения лобовых столкновений демонстрирует аномально высокую чувствительность к объектам, расположенных впереди автомобиля. Электроника распознает несуществующую опасность и инициирует экстренное преждевременное торможение прямо во время движения в плотном потоке.

Компания начала внутреннее расследование этой аномалии в начале прошлого года после получения 376 жалоб от водителей на некорректную работу радаров и камер. По официальным данным, этот программный сбой спровоцировал по меньшей мере четыре реальных дорожно-транспортных происшествия, когда в автомобили корейской марки сзади врезались другие транспортные средства.

В этих инцидентах четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Для устранения дефекта официальные технические центры выполнят бесплатное обновление программного обеспечения фронтальной камеры автомобиля, а массовое оповещение клиентов стартует в середине июля.

Недозатянутые крепления подвески на электромобилях IONIQ

Третий дефект обнаружен в новейшей электрической линейке брендов и касается моделей IONIQ 5 2025 года и большого трехрядного кроссовера IONIQ 9 2026 года. На небольшой партии электрокаров крепления элементов задней подвески не были затянуты должным образом во время сборки на конвейере. Постоянные дорожные вибрации со временем могут полностью ослабить гайки и болты, что грозит разрушением подвески непосредственно во время езды и полной потерей контроля над автомобилем.

Расследование этого инцидента началось после жалобы одного из владельцев IONIQ 5 на посторонний металлический шум и грохот в задней части машины. Всего под действие этой сервисной акции подпадают 172 электромобиля. Инженеры предполагают, что реальный дефект сборки присутствует только в 1% от этого количества машин. В рамках отзыва мастера сервиса проверят состояние подвески, при необходимости заменят поврежденные элементы крепления и в обязательном порядке проведут процедуру регулировки развала-схождения задних колес.

