Hyundai объявила о масштабном отзыве гибридных седанов Elantra из-за риска перегрева

На фоне стремительного роста цен на традиционное топливо спрос на экономичные гибридные модели в мире существенно увеличился. Однако для владельцев определенных партий Hyundai Elantra это обернулось необходимостью внепланового визита в официальные сервисные центры для устранения технической неисправности, пишет Carscoops.

Причина неисправности: перегрузка транзистора в блоке управления

По официальной информации, опубликованной Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA), под отзыв подпадают 54 337 единиц Hyundai Elantra Hybrid 2024–2026 модельных годов. Проблема кроется непосредственно в архитектуре центрального блока управления гибридной силовой установкой.

Эксперты по безопасности установили, что этот узел оснащен специфическим полевым транзистором на основе металлоксидного полупроводника (MOSFET), который во время работы автомобиля под высокими электрическими нагрузками подвержен чрезмерному термическому выделению.

В большинстве случаев такой сбой приводит к банальной невозможности запустить двигатель или к автоматическому переходу бортовой системы в аварийный режим ограниченной мощности. Однако в единичных и наиболее экстремальных ситуациях элементы блока разогреваются настолько сильно, что это вызывает локальное разрушение внутренних компонентов узла и создает прямую угрозу возникновения пожара.

Хронология расследования и способ решения проблемы

Компания Hyundai впервые зафиксировала единичные жалобы на некорректное поведение электроники еще в декабре 2024 года. Уже в начале 2025 года инженеры подробно изучили один из автомобилей, который полностью вышел из строя из-за этой неисправности. Серия лабораторных тестов и разборок дефектных узлов позволила выявить постоянное и точное место отказа полупроводникового транзистора.

Окончательные выводы внутреннего расследования показали, что первопричиной перегрева является сбой в заводском программном обеспечении – алгоритмы управления в определенных режимах движения не обеспечивали достаточной интенсивности охлаждения всего модуля. Для ликвидации потенциальной опасности автопроизводитель подготовил специальное обновление софта. Владельцам дефектных машин будет предложено посетить ближайшую дилерскую мастерскую, где специалисты абсолютно бесплатно проведут перепрошивку блока управления.

Старт процедуры запланирован на середину июля. Hyundai известно о четырех подтвержденных случаях, непосредственно связанных с этой уязвимостью. Только один из этих инцидентов закончился реальным термическим повреждением и локальным пожаром под капотом автомобиля. Никаких сведений о дорожно-транспортных происшествиях или пострадавших в результате этого дефекта в компанию не поступало.