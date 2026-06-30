Hyundai отзывает почти 100 тысяч кроссоверов Tucson из-за риска внезапного отключения приборной панели

Компания официально инициировала отзыв 96 310 популярных кроссоверов Tucson из-за логической ошибки в коде, которая может привести к неожиданной перезагрузке или полному отключению экранов непосредственно во время движения автомобиля на скорости, пишет Carscoops.

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Суть программного сбоя и риски для безопасности движения

Согласно официальному отчету, опубликованному Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA), дефект обнаружен в кроссоверах Hyundai Tucson, Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid 2025-2026 модельных годов. Проблема заключается в том, что полностью цифровой приборный кластер может периодически и самопроизвольно перезагружаться во время эксплуатации транспортного средства. Это приводит не только к временному исчезновению изображения на основном дисплее перед водителем, но и к некорректной работе или отключению проекционного дисплея на лобовом стекле.

Из-за этого программного сбоя автомобили перестают соответствовать федеральным стандартам безопасности, ведь водитель в критический момент теряет доступ к жизненно важной информации, включая текущие показания спидометра, индикаторы включенной передачи и указатель уровня топлива или заряда аккумулятора. Специалисты компании Hyundai выяснили, что причиной неисправности является сбой связи между модулем приборной панели и блоком проекционного дисплея, вызванный внутренней логической ошибкой программного обеспечения.

Масштабы отзыва и затронутые модификации кроссовера

Наибольшую долю среди всех отзываемых автомобилей составляют именно гибридные версии. Общее количество дефектных транспортных средств распределилось следующим образом:

Tucson Hybrid: 53 886 автомобилей 2025–2026 годов выпуска, которые были собраны с 18 июня 2024 года по 7 мая 2026 года.

Tucson с традиционным ДВС: 39 605 единиц, изготовленных в период с 7 июня 2024 года по 30 апреля 2026 года.

Tucson Plug-In Hybrid (плагин-гибрид): 2819 экземпляров, сошедших с конвейера с 9 июля 2024 года по 14 апреля 2026 года.

Внутреннее расследование причин неисправности в инженерном отделе Hyundai началось в третьем квартале прошлого года после того, как от одного из клиентов поступила официальная жалоба на периодическую нестабильную работу приборной панели в гибридном Tucson HEV. Компания отдельно отмечает, что на момент объявления сервисной кампании никаких сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, авариях или получении травм из-за временного погасания экранов не поступало.

Способы устранения дефекта и беспроводные обновления OTA

Официальное рассылка уведомлений дилерским центрам и владельцам потенциально неисправных кроссоверов начнется 22 августа. Для устранения угрозы водителям предложат несколько вариантов действий. Традиционный способ предполагает посещение любого местного авторизованного сервисного центра Hyundai, где специалисты бесплатно установят обновленную версию программного обеспечения непосредственно в электронный блок управления автомобиля.

В то же время, благодаря современной бортовой архитектуре, значительная часть владельцев сможет решить проблему без посещения автосервиса. Клиенты, имеющие активную подписку на фирменные телематические услуги бренда через систему Hyundai Bluelink, смогут получить и установить исправленное программное обеспечение беспроводным способом с помощью технологии обновления по воздуху, оставаясь дома на собственном парковочном месте.