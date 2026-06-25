Hyundai снимает с производства свой последний универсал из-за падения спроса на рынке

Мировой потребительский интерес к классическим семейным универсалам продолжает стремительно падать, уступая место сегменту кроссоверов и внедорожников.

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Экономическая нецелесообразность и смена приоритетов бренда

Официальное подтверждение этой стратегии озвучил президент и генеральный директор европейского подразделения компании Hyundai Motor Europe Ксавье Мартине. В своём интервью для издания Auto Express он отметил, что сегмент универсалов больше не демонстрирует роста.

Исторически модель i30 Wagon преимущественно использовалась для корпоративных автопарков, где закупочная стоимость традиционно низкая, а уровень прибыли для производителя невысок. По словам руководителя европейского офиса, глобальный спрос на автомобили с длинной крышей сейчас минимален, поскольку покупатели в таких ключевых регионах, как США и Китай, массово выбирают кроссоверы.

Ксавье Мартине подчеркнул, что внедорожники приносят значительно больше денег, чем универсалы, поэтому инвестиции и ресурсы департамента исследований и разработок логично направлять на наиболее рентабельные и перспективные проекты. Нынешний минимальный спрос больше не оправдывает разработку прямого преемника i30 Wagon.

Модель универсала присутствует в линейке бренда с 2007 года, а её второе и третье поколения дебютировали в 2011 и 2017 годах соответственно. На различных рынках автомобиль продавался под обозначениями CW, SW и Kombi. Технически машина использует ту же платформу, что и Kia Ceed SportsWagon, который уже ранее был снят с производства. В настоящее время i30 Wagon по-прежнему доступен для заказа на некоторых европейских рынках, в частности в Германии, Испании, Италии и Франции, однако модель ожидает тихого ухода с рынка без дальнейшей замены.

Куда Hyundai перенаправит инвестиции

Автопроизводитель планирует сосредоточить все усилия на обновлении своей линейки в наиболее востребованных и прибыльных сегментах европейского рынка. В скором времени компания представит локальную версию нового субкомпактного хэтчбека i20, который первоначально дебютировал в Бразилии. Что касается текущего семейства i30 третьего поколения, то хэтчбек и фастбэк, скорее всего, пройдут третий фейслифтинг. Кроме того, ожидается плановое обновление седана Elantra, который после перерыва имеет все шансы вернуться на европейский рынок.

Однако главный акцент будет сделан на развитии линейки SUV, которая приносит бренду основной доход. Самые популярные кроссоверы марки, среди которых Bayon, Kona и Tucson, , готовятся к масштабному плановому обновлению. Автомобили получат полностью переработанный выразительный дизайн экстерьера, а также самые современные мультимедийные системы и электронные технологии.