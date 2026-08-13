Парковочные роботы Hyundai смогут увеличить вместимость гаражей до 50%

Как сообщает Carscoops, пилотный проект реализуют компании Hyundai Motor, Hyundai Wia и Hyundai E&C. Систему будут испытывать в жилом комплексе в Сихинге, юго-западнее Сеула. Подземный паркинг комплекса оборудуют двумя комплектами парковочных роботов Hyundai WIA – они будут обслуживать 53 парковочных места.

Основным элементом системы является компактный робот толщиной всего 110 мм. Он заезжает под автомобиль, подхватывает его за колеса и перемещает на нужное место. Для ориентировки робот использует датчик LiDAR. Система рассчитана на автомобили массой до 3400 кг. Максимальная скорость перемещения составляет 4,3 км/ч.

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Водителю не нужно искать место

Использование системы должно быть максимально простым. Водитель покидает автомобиль в определенной зоне высадки, после чего робот уносит его и перемещает на свободное место. Когда владелец захочет забрать машину, он подает соответствующую команду через специальный терминал. Робот обнаруживает автомобиль и доставляет его обратно в зону выдачи.

При этом работы могут перемещать автомобили "по всем направлениям". Это позволяет использовать даже узкие участки паркинга, куда обычному автомобилю сложно заехать. Главное преимущество технологии заключается в возможности значительно более плотно размещать автомобили. Поскольку водителю не нужно открывать дверь после парковки, между машинами можно оставлять меньше свободного пространства.

Hyundai ожидает, что такая система позволит увеличить вместимость существующих паркингов примерно на 20 – 50%. При этом владельцам автомобилей не придется тратить время на поиски свободного места. Технология также может уменьшить количество контактов между автомобилями и связанных с ними повреждений, а также улучшить движение транспорта и безопасность пешеходов в паркинге.

Hyundai проверит систему на практике