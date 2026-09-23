Hyundai срочно отзывает более 5 тысяч новых IONIQ 9 из-за травмирующих пассажиров сидений

Как сообщает издание Carscoops, под сервисную кампанию в США попали 5360 электромобилей Hyundai IONIQ 9, выпущенных с 17 марта 2025 по 4 мая 2026 года. Производитель признает, что все эти машины имеют заводской дефект механизма сидений второго ряда. Компания уже получила пять жалоб от клиентов и уведомления о двух травмах.

В чем реальная опасность

Проблема кроется в электроприводе складывания сидений. Если при трансформации салона на пути кресла окажется человек или посторонний предмет, механизм может не остановиться. Усилие моторчика оказалось столь мощным, что превышает установленные нормы безопасности.

Как решать проблему

Официальные уведомления владельцам проблемных IONIQ 9 начнут рассылать с 9 ноября. До этого времени водителям настоятельно рекомендуют быть максимально внимательными при использовании кнопок складывания сидений, особенно если в салоне есть дети.

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К счастью, "лечится" эта болезнь относительно просто: дилеры бесплатно проверят блок управления и обновят программное обеспечение. Те владельцы, которые активировали функцию обновления по воздуху, получат спасательный патч дистанционно, даже без визита на сервис.

Не только Hyundai