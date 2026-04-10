Hyundai запускает бренд Ioniq в Китае: космические концепты Venus и Earth удивили дизайном

Накануне автосалона в Пекине Hyundai представил два радикальных концепт-кара – седан Venus и внедорожник Earth, которые станут основой новой экосистемы Ioniq, разработанной специально для местных потребителей, пишет Carscoops.

Читайте также: Hyundai готовит масштабное наступление в Северной Америке: 36 новых моделей до 2030 года

Планетарная серия: Ioniq Venus и Ioniq Earth

Согласно новой стратегии, все будущие модели линейки Ioniq в Китае будут названы в честь планет Солнечной системы. Представленные концепты служат визуальными “барометрами” того, как будут выглядеть серийные авто в ближайшем будущем.

Ioniq Venus – это элегантный седан в роскошном цвете Radiant Gold. Несмотря на низкий силуэт, автомобиль имеет высокую посадку, что приближает его к кроссоверам. Агрессивная передняя часть со сверхтонкими светодиодными фарами и широкой решеткой радиатора кардинально отличает его от знакомого нам Ioniq 5.

Ioniq Earth – мощный внедорожник, окрашен в оттенок Aurora Shield. Его дизайн перекликается с последними концептами партнерского бренда Kia, демонстрируя прочные формы и футуристическую оптику.

Интерьеры будущего: панорамные экраны и “умный салон”

Внутреннее пространство концептов разработан с акцентом на комфорт и передовые цифровые впечатления. В Ioniq Venus установлен гигантский панорамный экран, охватывающий зону водителя и переднего пассажира, аналогично китайской модели Hyundai Elexio. Внедорожник Ioniq Earth предлагает еще более радикальные решения: задние двери, открывающиеся против движения и инновационные сиденья с модулями, наполненными воздухом. Центральный сенсорный дисплей выполнен в форме планшета, что подчеркивает ориентацию на технологичность.

Также интересно: Названы лучшие автомобили по версии World Car Awards 2026: электромобили полностью доминируют

Стратегическое значение для рынка КНР

Как отметил президент Beijing Hyundai Motor Company Ли Фенган, бренд Ioniq в Китае превратится в “более широкую экосистему мобильности". Это означает не просто продажу средств передвижения, а создание интеллектуальной среды, которая безупречно сочетает автономное вождение и мультимедийные сервисы. Хотя точные сроки выхода серийных версий Venus и Earth пока не разглашаются, ожидается, что производство стартует уже в ближайшее время.