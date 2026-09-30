Hyundai запустила электрический Ioniq V в Китае по цене от 14 820 долларов

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Hyundai Ioniq V
Как отмечает CnEVPost, максимальный запас хода Ioniq V по китайскому циклу CLTC достигает 650 км. Автомобиль получил батареи CATL, мультимедийную систему с китайскими сервисами и комплекс помощи водителю, разработанный совместно с Momenta.
Hyundai снизила стартовую цену Ioniq V на 20 000 юаней
Beijing Hyundai, совместное предприятие Hyundai Motor в Китае, предложило Ioniq V в пяти вариантах. Временные цены на момент запуска составляют от 99 900 до 131 900 юаней. Рекомендованные розничные цены находятся в диапазоне от 109 900 до 139 900 юаней. В зависимости от комплектации покупатели получают стартовую скидку в 8000 или 10000 юаней.
На этапе предпродажи, стартовавшей в августе на автосалоне в Чэнду, Hyundai предлагала лишь три версии по цене от 119 900 до 139 900 юаней. К моменту полноценного запуска компания добавила базовую версию 540 Pro и дальнобойную модификацию 650 Max.
Электрический седан был разработан специально для Китая.
Ioniq V стал первой серийной моделью после представления бренда Hyundai Ioniq в Китае в этом году. Автомобиль разрабатывался китайским дизайнерским центром Hyundai с ориентацией на местных клиентов, хотя компания также рассматривает модель других рынков.
Серийный автомобиль является развитием концепта Venus, который Hyundai показал на Пекинском автосалоне в апреле. Ioniq V получил кузов с чертами фастбека и безрамочную дверь. Габариты седана составляют 4900 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1470 мм в высоту. Колесная база равна 2900 миллиметрам соответственно.
Ioniq V получил батареи CATL и 800-вольтовую архитектуру
Модель построена на платформе E-GMP. Для Ioniq V предусмотрены версии с одним электродвигателем мощностью 140 кВт (188 л.с.) или 168 кВт (228 л.с.). Автомобиль поддерживает быструю зарядку с использованием 800-вольтовой электрической архитектуры.
Аккумуляторные батареи поставляется китайской компанией CATL. Покупателям доступны два варианта емкостью 53,48 и 66,85 кВт-ч. Обе батареи используют литий-железо-фосфатную (LFP) химию. В зависимости от установленной батареи заявленный запас хода по циклу CLTC составляет 540 или 650 км соответственно.
В салоне установили 27-дюймовый дисплей
Оснащение Ioniq V демонстрирует значительную интеграцию китайских технологий и компонентов. В салоне установлен 27-дюймовый дисплей с разрешением 4K, а за работу мультимедийной системы отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8295P. Для автомобиля также доступен проекционный дисплей.
Информационно развлекательная система интегрирует китайские сервисы и модели искусственного интеллекта, в частности Ernie Bot от Baidu и Doubao от ByteDance. Система поддерживает голосовое управление для четырех зон салона, непрерывный диалог и несколько команд.
Систему помощи водителю разработали вместе с Momenta
Для Ioniq V предусмотрен комплекс помощи водителю уровня L2+. Его Hyundai разработала вместе с китайской технологической компанией Momenta. Система включает помощь при движении по автомагистралям, функции для городского движения с использованием памяти навигации, а также автоматизированную помощь при парковке.
Hyundai расширяет электрическую линейку в Китае
- Ioniq V является частью более широкой стратегии Hyundai по восстановлению позиций на китайском рынке. В апреле компания официально представила бренд Ioniq в Китае и заявила о планах вывести на местный рынок 20 моделей BEV и EREV в течение следующих пяти лет.
- Hyundai также планирует увеличить объем своего бизнеса в Китае до 500 тысяч автомобилей в год до 2030 года. Для этого компания делает ставку на локальную разработку автомобилей и сотрудничество с китайскими поставщиками.