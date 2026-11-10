В Украине стартуют продажи Renault Trafic Van CrewCab

Как сообщает официальное представительство Рено Украина, новая модификация популярного коммерческого авто создана специально для компаний, которым нужно регулярно возить на объекты и команду, и рабочее оборудование.

"Модель сочетает комфорт для работников и практичность для ежедневных бизнес-задач. Версию CrewCab переоборудовают непосредственно на заводе Renault, что гарантирует сохранение фирменной гарантии и высокое качество исполнения, – отмечают в компании.

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В исполнении L2H1 автомобиль предлагает до 4,3 кубических метров полезного объема. Задний ряд сидений рассчитан на комфортное размещение троих работников.

Интересной фишкой стала застекленная перегородка со встроенным люком. Она позволяет без проблем перевозить длинномерные грузы, а дополнительные ниши для вещей помогают организовать пространство так, чтобы можно было работать с документами прямо в салоне.

В версии L2H1 грузовой отсек предлагает до 4,3 кубометра полезного объема, а салон может вместить шесть человек по формуле 1+2+3. Фото: Renault Trucks

Техника и комфорт за рулем

Под капотом фургона работает проверенный 2,0-литровый турбодизель на 150 лошадиных сил. Он соответствует экологическим нормам Euro 6 и работает в паре с классической 6-ступенчатой механикой.

Чтобы водителю было легче крутить баранку в тесных городских дворах, инженеры установили новый электроусилитель руля. Эта система не только уменьшает усилия при парковке, но и держит четкую курсовую устойчивость на трассе.

Базовая оснастка приятно удивляет наличием современных помощников. Здесь есть система помощи при трогании на подъеме, круиз-контроль, задний парктроник и полностью светодиодная оптика.

Салон тоже немного освежили. Сидения получили новую износостойкую обивку из темно-серой ткани, которую украсили контрастной синей прострочкой для более премиального вида.

Что касается стоимости, то прайс на новинку смотрится вполне адекватно для этого сегмента. Стартовая цена на Renault Trafic Van CrewCab начинается от 1 591 500 гривен при использовании фирменной программы финансирования.