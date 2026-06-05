Угнанный в Польше Mercedes-Benz V-Class пытались вывезти из Украины в Словакию

Во время проверки документов инспектор Чопского пограничного отряда зафиксировал срабатывание базы данных Интерпола. После этого информацию передали в Укрбюро Интерпола и Национальной полиции.

О таком обнаружении сообщила на своей ФБ-странице пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Авто разыскивали с начала года

В ответ на запрос пограничников Укрбюро Интерпола подтвердило, что транспортное средство иностранной регистрации находится в международном розыске как похищенное.

По имеющейся информации, автомобиль был похищен на территории Польши в конце января 2026 года. Интересно, что на момент внесения Mercedes-Benz V-Class в международные учеты Интерпола автомобиль уже находился в Украине.

Это не микроавтобус, а минивэн

Это действительно минивэн Mercedes-Benz V-Class 250d. Он позиционируется автопроизводителем как MPV (Multi-Purpose Vehicle). Такая трактовка по европейской классификации соответствует термину "минивэн".

Минивэн Mercedes-Benz V-Class 250d не конфискован, а лишь изъят до выяснения всех обстоятельств, дело ведет полиция. Фото: ГПСУ

Машина создана на базе коммерческого фургона Vito, но в таком исполнении она имеет пассажирский статус, премиальный салон, улучшенную шумоизоляцию и усовершенствованную ходовую, что добавляет плавности в движении. Это характерно именно для пассажирских минивэнов люксового класса.

Общий кузов с коммерческим грузопассажирским фургоном Vito заставляет многих людей использовать привычное бытовое слово "микроавтобус" или "бусик", хотя на самом деле это – классический минивэн.

Чем завершилась проверка

Похищенный микроавтобус и документы на него передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейших следственных действий.

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Правоохранители проверяют обстоятельства попадания транспортного средства в Украину и роль водителя в этой истории. В его действиях усматривают признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.

Вот здесь возникает вопрос: каким образом похищенный в Польше минивэн оказался в Украине, полгода здесь эксплуатировался и только сейчас на границе выезда в Словакию выяснилось, что он краденый.