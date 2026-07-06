И снова незаконные АЗС в Одесской области: вот куда детективы сбыли конфискованное топливо

Как установили детективы Бюро экономической безопасности Одесской области, мужчина в течение 2024 года закупал топливо неизвестного происхождения по ценам, значительно ниже рыночных. При этом он не был зарегистрирован как предприниматель и не имел необходимых разрешительных документов для торговли топливом.

Однако это не мешало ему реализовывать бензин и дизельное топливо через незаконно оборудованные автозаправочные пункты в Беляевке и Теплодаре.

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К схеме привлекли сообщника

Для увеличения объемов продаж организатор привлек к незаконному бизнесу еще одного участника. Материалы по его делу в настоящее время рассматриваются судом в рамках отдельного производства.

Правоохранители провели более 20 санкционированных обысков. В результате изъяли 65,7 тонны топлива, 31 резервуар, топливораздаточные колонки, передвижную автозаправочную станцию и другое оборудование.

Общая стоимость изъятого имущества вместе с топливом превышает 13,5 млн гривен. Фото: БЭБ Одесской области

Часть конфискованного топлива получили военные

По решению суда часть изъятых горюче-смазочных материалов стоимостью более 762 тыс. грн была передана для нужд Вооруженных Сил Украины.

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Организатора незаконного бизнеса суд признал виновным в незаконном изготовлении и сбыте топлива и назначил наказание в виде штрафа.

Ставить точку еще рано

Поскольку в украинском правовом поле наказания за подобные незаконные действия слишком мягкие, в редакции Авто24 прогнозируют возможное возобновление фигурантом дела такой деятельности.

Подобное уже неоднократно случалось, в том числе в Одесской области, о чем мы писали в начале июня в публикации "В Одессе в суд передали дело 24-летней владелицы АЗС-фантома: ее автозаправка склонна к реинкарнации".

Нелегальные АЗС закрывают, демонтируют, вывозят оборудование, а через некоторое время после суда там те же самые владельцы вновь открывают автозаправку. Коллаж: Валентин Ожго, Авто24