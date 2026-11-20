Как сообщает издание ТопЖир со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, выставленный экземпляр в комплектации GLE сохранил оригинальное лакокрасочное покрытие и даже заводские шины. Владелец уверяет, что кузов абсолютно лишен коррозии, ведь сразу после покупки машину обработали антикором.

Салон двадцатилетнего седана выглядит так, будто авто только что выехало из ворот дилерского центра. Под капотом здесь установлен классический 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с надежной механической коробкой передач. Продавец также отмечает, что недавно заменил смазку, антифриз и установил новый аккумулятор.



Фото: AUTO.RIA

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Нюансы с ценой и документами

Самое интересное начинается при изучении прайса. В карточке товара указана сумма 2999 долларов, однако в описании владелец предупреждает, что действительно хочет получить эту цифру в евро. Так что реальную стоимость машины в гривневом эквиваленте придется согласовывать непосредственно перед осмотром.

Определенные вопросы вызывает и юридическая история транспортного средства. Хотя в объявлении говорится об одном владельце с момента покупки в автосалоне, данные сервисных центров МВД свидетельствуют о другом. Согласно открытым реестрам, 30 сентября 2026 года авто переоформили на нового хозяина по договору купли-продажи, и никаких объяснений этому факту продавец не дает.



Фото: AUTO.RIA

Другие капсулы времени на рынке

Напомним, что украинский рынок подержанных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами с минимальными пробегами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Киеве нашли почти новый ЗАЗ Lanos 2013 года от первого владельца, который оценили в 263 тысяч гривен.

Также на отечественном рынке можно встретить и другие сохранившиеся бюджетники. Например, идеальный Daewoo Sens 2005 года выпуска с мелитопольским двигателем сейчас продают за 3000 долларов, а за почти новый Chevrolet Aveo на автомате просят амбициозные 6500 долларов.