У популярных "каблучков" Stellantis удалили одно место: для чего

Новинка получила одноместный салон с функцией мобильного офиса и стоит на 1250-3000 евро дешевле стандартных версий, что делает ее максимально выгодной для частных предпринимателей.

Как сообщает издание La Razón, новый коммерческий автомобиль разработан подразделением Pro One специально для тех водителей, которые работают самостоятельно и не нуждаются в пассажирских местах.

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Офис не для "белых воротничков"

Инженеры полностью переделали внутреннее пространство модели с внутренним индексом K9, превратив ее в настоящий мобильный кабинет.

Фактически это один и тот же продукт, продающийся в Европе под названиями Citroën Berlingo, Opel Combo, Fiat Doblò и Peugeot Partner.

Рабочее водительское место в одноместной кабине Smart Compact Van. Фото: Stellantis Pro-One

Отказ от лишних кресел и упрощение комплектации позволили снизить цену на 1250 евро для версий с двигателями внутреннего сгорания.

Электрические модификации стали доступнее сразу на 3000 евро, причем розничные цены остаются идентичными всем четырем маркам.

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Мобильный офис вместо пассажиров

Главная фишка SCV прячется именно в кабине, ведь вместо привычного пассажирского кресла здесь обустроена многофункциональная зона.

Пассажирское кресло, которое в службе доставки фактически не задействовано, заменил многофункциональный стол. Фото: Stellantis Pro-One

Вместо него установлено второе откидное сиденье для посылок или инструментов, а между спинкой и приборной панелью можно разложить модульный стол Modutable. Он идеально подходит для перекуса или работы за ноутбуком, для которого предусмотрена полноценная розетка на 220 В.

Центральную консоль сделали съемной, а по всей кабине разбрасывали дополнительные ниши для хранения мелочей. Несмотря на статус базовой модели, фургон не выглядит нищим родственником. В базе уже есть кондиционер, современные системы помощи водителю, электрические стеклоподъемники и цифровой экран с навигацией.

Техника и выбор двигателей

Покупателям предлагают два варианта длины кузова с полезным объемом грузового отсека на 3,3 или 4,4 куб. м. В зависимости от потребностей бизнеса, можно заказать фургон с одной или двумя боковыми сдвижными дверями.

Нижняя часть под столешницей также задействована – пространства хватает для сундуков и служебных чемоданов. Фото: Stellantis Pro-One

Моторная гамма удовлетворит любые запросы. Доступный 110-сильный бензиновый агрегат, два дизеля на 100 или 130 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатой механикой, а также электрическая версия. Последняя выдает 136 сил и способна проехать до 270 км на одном заряде.

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Согласно отчету Stellantis за третий квартал 2026 года, компания уверенно держит лидерство на рынке легких коммерческих автомобилей с долей почти 27 процентов.

" В ноябре мы расширим нашу линейку легкого коммерческого транспорта, представив компактный фургон Pro One Smart Car, – отметили представители концерна во время презентации 9-месячных финансовых результатов.

Напомним, что производством коммерческой техники Stellantis занимаются 20 заводов по всему миру, шесть из которых расположены в Европе.

Львиная доля новых фургонов будет собираться на мощностях в испанском Виго и португальском Мангуальде, ежедневно выпускающих сотни автомобилей для глобального рынка.