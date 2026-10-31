Идеальная Skoda Octavia A5 с небольшим пробегом: стоит ли она 15 тысяч долларов

Как сообщает издание TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, черный лифтбэк второго поколения после рестайлинга сохранился в полностью заводском исполнении. Продавец уверяет, что кузов не имеет никакой подкраски, а машина является официальной.

Под капотом этой находки установлен проверенный временем бензиновый двигатель 1,6 MPI, работающий в паре с классической пятиступенчатой механической коробкой передач. Интересно, что на автомобиле по-прежнему стоят родные покрышки, ведь зимой транспортное средство вообще не эксплуатировали.



Фото: AUTO.RIA

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Согласно открытым регистрационным данным, эта Skoda Octavia A5 имела двух владельцев. Последняя операция в сервисном центре состоялась 8 января 2020 года, когда автомобиль переоформили на нового хозяина по договору купли-продажи.

Заявленный прайс в 15 499 долларов, что составляет более 713 тысяч гривен, может показаться слишком высоким для шестнадцатилетней машины. "Однако состояние нового авто и возможность обсудить цену делают это предложение интересным для настоящих фанатов марки",– отмечают эксперты рынка.

Что еще интересного на рынке эксклюзива

Напомним, что украинский рынок подержанных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами с минимальными пробегами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Черновцах выставили на продажу идеальную Audi A8 2008 года с надежным 4,2-литровым двигателем за 18 999 долларов.

Кроме того, в Киеве нашли почти новый ЗАЗ Lanos 2013 года выпуска в топовой комплектации. За отечественную капсулу времени от первого владельца просят 263 тысяч гривен, что также вызвало оживленные обсуждения среди автомобилистов.