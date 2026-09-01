Идеально сохранившийся "горбатый" ЗАЗ-965 продается в США на аукционе Copart за 5 тысяч долларов

Украинский ЗАЗ-965, которому почти 60 лет, сегодня продается во Флориде. Лот выставили на аукционе Copart в Пунта-Горде. На момент подготовки материала текущая ставка составляет $5 100, машину после покупки можно зарегистрировать в США и ездить.

"Горбатый" снова стал предметом охоты

На первый взгляд американский аукцион для ЗАЗ-965 выглядит немного сюрреалистично. Когда этот автомобиль был одним из самых доступных способов получить собственную машину в СССР, а теперь за старый "Запорожец" в США готовы платить несколько тысяч долларов.

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Copart указывает, что выставленный экземпляр имеет синий цвет, механическую коробку передач, ключи и двигатель. Автомобиль имеет статус Clean Title штата Флорида, а основным типом состояния указан Normal Wear. При этом аукцион не заявляет, что машина находится в идеальном или отреставрированном состоянии. Но есть отметка, что он недвижим – то есть не заводится. Неудивительно: чтобы завести такой“ Запорожец” , нужно быть его владельцем.

На одометре отмечено 33 786 миль, то есть около 54 400 километров. Аукцион назначен 1 сентября 2026 года.

Это один из самых интересных украинских автомобилей ХХ века

ЗАЗ-965 выпускали в Запорожье с 1960 по 1969 год. Именно эта модель стала первым массовым автомобилем Запорожского автомобильного завода.

В Auto24 уже разбирали историю этой машины и объясняли, почему ЗАЗ-965 несправедливо считают просто копией Fiat 600. Конструктивно это были разные автомобили, хотя внешность передней части действительно имеет сходство с итальянской малолитражкой.

В 1968 году "Запорожец" уже был не совсем тем, что мы помним

Автомобиль с аукциона выпущен в 1968 году. То есть, это уже поздний ЗАЗ-965, причем фактически последний период производства модели.

К этому времени горбатый получил модернизированный двигатель объемом 887 кубических сантиметров. В разных версиях он развивал 27 или 30 лошадиных сил. Двигатель был четырехцилиндровым V-образным, с воздушным охлаждением и располагался сзади. Повод, соответственно, был задним.

Коробка передач четырехступенчатая механическая, а подвеска всех колес – независимой. Для небольшого бюджетного автомобиля начала 1960-х это была довольно интересная конструкция.

Именно технические особенности "горбатого" Auto24 в свое время разбирал по отдельности. Оказывается, его компактность была не результатом примитивной конструкции. а наоборот – достаточно продуманной компоновки.

Почему ЗАЗ-965 вообще оказался в США

Для американского покупателя такой автомобиль сегодня интересен не столько практичностью, сколько происхождением.

ЗАЗ-965 является одним из немногих серийных автомобилей, непосредственно ассоциирующихся с украинским автомобилестроением советского периода. Причем он являлся экспортным товаром еще во времена СССР.

В Западной Европе "Запорожец" продавался под другими названиями. В частности, экспортные версии получали название Yalta или Jalta. У них были некоторые отличия в отделке и оснащении.

Auto24 уже рассказывал об экспортной версии "горбатого", которая за границей стала известна именно как "Ялта". Интересно, что для иностранных покупателей этот маленький автомобиль выглядел гораздо интереснее, чем можно подумать, глядя на него современным украинцем.

Сколько будет стоить "Запорожец" после торгов

Пока что говорить о финальной цене рано. К моменту подготовки материала ставка составляет $5 100, но торги еще не завершены. Copart также отмечает статус "On approval", то есть окончательная продажа будет зависеть от условий аукциона и решения продавца.

Но даже нынешняя ставка хорошо демонстрирует, насколько изменилось восприятие "горбатого". В Украине ЗАЗ-965 до сих пор можно воспринимать как подержанный автомобиль с детства. В США это экзотическая классика с историей. Возможно, его приобретет эмигрант из Украины.