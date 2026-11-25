Как сообщает издание ТопЖир ссылаясь на маркетплейс AUTO.RIA, синий автомобиль 2008 года выпуска оснащен проверенным 1,8-литровым бензиновым двигателем и классической механической коробкой передач. В салоне будущий покупатель найдет базовый набор для комфортной езды: кондиционер и передние электростеклоподъемники.



Фото: AUTO.RIA

Интересно, что история пробега этого экземпляра имеет документальное подтверждение. Еще в апреле 2024 года эта же машина светилась на платформе с показателем 35 тысяч километров, которую площадка подтянула из предыдущей публикации.

За два с половиной года седан проехал всего три тысячи километров, что объясняет его безупречный внешний вид. Продавец уверяет, что кузов абсолютно цел, не имеет повреждений и готов к тщательному осмотру на любом СТО.

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Итальянский дизайн и другие находки на рынке

Следует упомянуть, что внешность первого поколения Lacetti создавали именитые итальянские мастера. Дизайн элегантного седана разрабатывало ателье Pininfarina, в то время как над пятидверным хэтчбеком работали специалисты по Italdesign.



Фото: AUTO.RIA

Напомним, что украинский рынок подержанных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами с минимальными пробегами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Ивано-Франковске нашли идеальную Daewoo Nexia 2007 года, за которую просят около 3000 евро.

Также на отечественном рынке можно встретить и другие сохранившиеся бюджетники. К примеру, за почти новый Chevrolet Aveo 2006 года на автомате владелец хочет получить амбициозные 6500 долларов, а в Киеве выставили на продажу ЗАЗ Lanos 2013 года от первого владельца за 263 тысяч гривен.