Как сообщает издание ТопЖир со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, автомобиль с момента покупки в автосалоне находился исключительно в одних руках. Продавец уверяет, что машина все это время стояла в сухом гараже, обута в совершенно новые зимние шины и полностью готова к любым проверкам на СТО.

Под капотом этого экземпляра установлен хорошо знакомый украинским водителям 1,3-литровый мелитопольский двигатель МеМЗ-307. Этот агрегат работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, которая конструктивно родственна трансмиссии ЗАЗ Таврия. За седан просят 3000 долларов, что в эквиваленте составляет почти 138 тысяч гривен, но владелец допускает разумный торг у капота.

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Нюансы с документами и история

Несмотря на привлекательную картинку и статус капсулы времени, в объявлении отсутствуют фотографии сервисной книги или других документов, подтверждающих реальность цифр на одометре. В то же время, по открытым данным МВД, это транспортное средство действительно не проходило процедуру перерегистрации после 2013 года.

Другие капсулы времени на украинском рынке

Напомним, что украинский рынок подержанных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами с минимальными пробегами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Николаеве нашли идеальный ЗАЗ Sens в заводской краске, который оценили в 3999 долларов.

Также на отечественном рынке можно встретить другие интересные предложения. К примеру, в Киеве выставили на продажу сохраненный ЗАЗ Lanos 2013 года от первого владельца за 263 тысячи гривен, а в Кропивницком продают почти новую Toyota Corolla 2008 года выпуска.