Идеальный подлог: как один фальшивый дорожный знак заставил полицию отменить 400 штрафов с радаров

Как сообщает немецкая медиакомпания MDR, курьезный инцидент произошел в начале сентября на Магдебургской улице, являющейся главной магистралью в город Гальденслебен. Кто-то самовольно встроил в дорогу металлическую трубу с круглым знаком 70 км/ч на участке, где на самом деле действует ограничение в 50 км/ч.

Поскольку эта дорога проходит мимо промышленных зон и автозаправочных станций, повышенный лимит скорости показался водителям вполне логичным. К тому же сама конструкция была изготовлена из тех же материалов, что и официальные дорожные знаки, поэтому никто даже не заподозрил происки.

Проблема заключалась в том, что неподалеку стоял мобильный полицейский радар, настроенный на реальное ограничение в 50 км/ч. Устройство добросовестно фиксировало нарушения, фотографируя даже тех водителей, которые были абсолютно уверены, что едут по правилам.

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Юридический коллапс и упраздненные постановления

Когда коммунальщики обнаружили и демонтировали подлог, механизм взыскания штрафов уже был запущен. Однако юристы столкнулись с непреодолимым препятствием: найти организатора покушения на официальный заработок города от нарушителей скоростного режима не удалось.

" Нам пришлось полностью прекратить все производства по штрафам за те выходные. Доказать точное время установка фальшивого знака оказалось невозможно, – отметили в мэрии города.

Власть была вынуждена аннулировать наказание абсолютно для всех нарушителей, даже для летевших со скоростью свыше 70 км/ч.

В настоящее время местная полиция разыскивает изобретательного злоумышленника. Правоохранители рассматривают этот поступок не как невинную шутку, а как опасное вмешательство в дорожное движение и присвоение полномочий должностного лица.