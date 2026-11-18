Как сообщает портал TopGir, этот лот вызвал настоящий ажиотаж среди коллекционеров благодаря своему безупречному состоянию и минимальному пробегу. Машина годами сохранялась в идеальных условиях, поэтому выглядит как будто только что сошла с конвейера.

Главная фишка именно этого автомобиля заключается в его специфической расцветке. Суперкар окрашен в тот же оттенок красного, что и печально известный Carrera GT, в котором трагически погиб актер Пол Уокер.

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Почему такой прайс

Ценник в 6,5 миллионов долларов может показаться космическим, но для рынка эксклюзивных авто это вполне адекватный прайс. Porsche выпустил немного более тысячи таких машин, и найти сегодня экземпляр без ДТП и с родными деталями– огромный нрав.

Под капотом здесь прячется легендарный атмосферный V10, создававшийся для автоспорта. Его звук и характер управления дарят такие эмоции, которые просто не найти в современных гибридах или электрокарах.