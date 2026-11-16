ВАЗ-2104 с скудным пробегом отдают за адекватные деньги: стоит ли брать капсулу времени

Как сообщает портал TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, синий универсал все это время принадлежал одному владельцу. Дедушка купил машину новой в автосалоне, ездил крайне редко, а каждую зиму транспортное средство проводил в сухом гараже.

Продавец уверяет, что кузов сохранил родное лакокрасочное покрытие, а на колесах по-прежнему стоят заводские шины. Более того, сразу после покупки днище и скрытые полости щедро обработали антикоррозионным средством, что спасло металл от неизбежной ржавчины.



Фото: AUTO.RIA

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Технические нюансы и история владения

Под капотом этой находки установлен базовый 1,46-литровый бензиновый двигатель мощностью 72 лошадиные силы. Работает этот проверенный временем агрегат в паре с классической механической коробкой передач, которая не доставляет лишних хлопот в обслуживании.

Если верить заявленным цифрам на одометре, через четверть века машина проезжала в среднем около 630 километров в год. В январе 2026 года автомобиль официально переоформили в связи с наследованием– он перешел от дедушки к внучке, которая теперь и ищет для него нового хозяина.

Заявленный прайс в 170 тысяч гривен выглядит вполне адекватно авто в таком состоянии. К тому же, нынешняя владелица готова к обмену и соглашается на любые проверки на СТО, которое выберет потенциальный покупатель.



Фото: AUTO.RIA

Другие капсулы времени на украинском рынке

Напомним, ранее мы писали о других интересных ретро-находках, периодически появляющихся в Украине. Например, во Львове ищет нового владельца 40-летняя ГАЗ-24 Волга с мизерным пробегом, которую оценили в 11,5 тысячи долларов.

В то же время для тех, кто ищет более современные, но сохранившиеся варианты, в Киеве нашли почти новый ЗАЗ Lanos 2013 года выпуска. За отечественный седан в идеальном состоянии просят 263 тысяч гривен.