Идеальный Volkswagen Passat B5 с пробегом 7000 км: стоит ли отдавать 25 тысяч долларов за капсулу времени

Как сообщает издание ТопЖир со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, серый седан в комплектации Comfortline оценили в 1157750 гривен. Машина почти все время стояла в теплом гараже, а в зимний период вообще не уезжала на дороги.

По словам продавца, кузов и салон сохранились в состоянии совершенно нового автомобиля. Все узлы и агрегаты остались оригинальными, а задние брызговики и фирменные коврики до сих пор упакованы в заводской целлофан.

Несмотря на скудный пробег, техническое обслуживание проводилось ежегодно. Владелец отмечает, что при замене использовал исключительно качественное масло Mobil 1 ESP Formula 5W-30 и фильтры Mahle.

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Фото: AUTO.RIA

Турбомотор и нюансы с документами

Под капотом этой находки установлен проверенный временем 1,8-литровый бензиновый турбомотор на 150 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с классической механической коробкой передач, передающей тягу на передние колеса.

Интересно, что в регистрационной карточке указан один владелец, однако летом 2022 года зафиксирована перерегистрация авто в сервисном центре по договору. "Автомобиль не нуждается в дополнительных вложениях, цену можем обсудить во время встречи",– отмечает автор объявления, добавляя, что готов к любым проверкам на СТО.



Фото: AUTO.RIA

Что еще интересного на рынке эксклюзива

Напомним, что украинский рынок подержанных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами с минимальными пробегами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Черновцах выставили на продажу идеальную Audi A8 2008 года с надежным 4,2-литровым двигателем за 18 999 долларов.

Кроме того, во Львове нашли 40-летнюю ГАЗ-24 Волгу с пробегом всего 5 тысяч километров, которую оценили в 11 555 долларов. А для ценителей немецкой классики в Киеве продают роскошную BMW 745i поколение E65, которая все время находилась в одних руках.