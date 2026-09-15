Их не существуют, но им верят тысячи водителей: искусственный интеллект штампует фальшивых автомехаников

О новой проблеме рассказал австралийский автомобильный ресурс Drive, который исследовал несколько популярных YouTube каналов с автомобильными советами. Журналисты обнаружили, что ведущие каналов Grayson Report и The Aussie Mechanic, скорее всего, вымышленные персонажи, а сами ролики созданы с помощью AI.

Автомеханик, которого никогда не существовало

Один из самых ярких примеров – канал Grayson Report. Его ведущий Лиам Грейсон якобы 50-летний австралиец, много лет работавший с пикапами и хорошо знающий их проблемы.

В ролике он рассказывает о 12 пикапах, которые австралийцам вроде бы не стоит покупать. Автомобили расставлены от "плохих" до "катастрофических", а сам ведущий убедительно объясняет, почему некоторые модели могут стать проблемой для владельца.

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Видео набрало более 450 тысяч просмотров и более тысячи комментариев.

Проблема в том, что Лиама Грейсона не существует. Журналисты не нашли подтверждения существования этого человека, а анализ видео указывает на использование AI для создания сценария, голоса и самого ведущего.

Канал при этом выглядит вполне подлинным. В роликах есть автомеханики, владельцы автомобилей, сотрудники дилерских центров и даже фермеры. На экране можно увидеть мастерские, автомобили и разные локации, создающие впечатление реального журналистского расследования.

Другой канал собрал миллионы просмотров

Grayson Report– далеко не единственный пример. Канал The Aussie Mechanic уже набрал примерно 2,3 миллиона просмотров на 72 видео. Один из самых популярных роликов посвящен пяти дешевым полноприводным автомобилям, которые якобы способны пережить новый Toyota LandCruiser.

Его ведущий Грег Берк представляется 53-летним механиком, 32 года работавшим в собственной автомастерской. Он даже заявляет, что ему не нужно рекламировать автомобили, потому что он не связан с дилерами или производителями.

Но журналисты также не нашли доказательств того, что такой человек существует. И это, пожалуй, самая опасная часть истории. Зритель видит человека в рабочей одежде, слышит уверенный голос с австралийским акцентом и получает советы от опытного механика. На этом фоне немногие задумываются, что перед ним может быть полностью синтетический персонаж.

AI может звучать очень убедительно, даже когда ошибается

Самая большая проблема таких каналов не только в том, что они придумывают ведущих. Журналисты проверили самое популярное видео Grayson Report и обнаружили ряд фактических ошибок.

К примеру, в ролике утверждается, что KGM Musso имеет семиступенчатую автоматическую коробку передач. На самом деле эта модель оснащалась шестиступенчатым автоматом.

В противном случае авторы видео приписали современному поколению Isuzu D-Max проблемы с трещинами у опор подвески. На самом деле известная проблема касалась предыдущего, второго поколения модели, продававшегося с 2012 по 2020 год.

В списке автомобилей, которых австралийцам якобы следует избегать, оказался Tesla Cybertruck. Но эта модель официально никогда не продавалась в Австралии.

Еще одна ошибка касается Volkswagen Amarok. В ролике его проблемы связывают с коробками DSG, хотя Amarok никогда не оснащался DSG.

То есть, видео выглядит как профессиональный автомобильный материал, но содержит элементарные фактические ошибки.

Сегодня Toyota HiLux может быть и "худшей", и "лучшей"

Еще интереснее смотрится история с Toyota HiLux. В одном ролике Grayson Report утверждается, что именно HiLux является автомобилем, покупатели которого больше всего сожалеют о приобретении в 2026 году. Машину называют фактически "катастрофическим" выбором.

Но в другом видео этого же канала, набравшего более 400 тысяч просмотров, HiLux уже попадает в список восьми самых надежных новых автомобилей, которые можно приобрести в Австралии.

Такие противоречия особенно показательны. AI может генерировать отдельный материал на тему, но совсем не обязательно понимает, что его выводы противоречат информации из другого видео.

Для автомобильной журналистики это особенно опасно, ведь покупатель может принять решение об автомобиле стоимостью десятки тысяч долларов на основе такого контента.

Даже автомобили и мастерские могут быть придуманы

Проблема не ограничивается ведущими. Drive проанализировал видео Grayson Report продолжительностью почти 13 минут и сделал вывод, что люди, мастерские, предприятия, документы и часть автомобилей в кадре также могут быть полностью сгенерированы искусственным интеллектом.

В одном эпизоде показывают Nissan Navara со настолько проселой задней подвеской, что это должно свидетельствовать о серьезной неисправности. Но изображение автомобиля тоже оказалось искусственным.

В другом фрагменте демонстрируется сильная коррозия днища автомобилей LDV. На первый взгляд, это обычная фотография автомобиля с проблемой, но и она, по анализу Drive, имеет признаки генерации программным обеспечением.

То есть зрителю могут одновременно показать вымышленного механика, вымышленную мастерскую и вымышленную неисправность автомобиля.

YouTube не запрещает такие видео

YouTube знает о проблеме, но не планирует полностью запрещать контент-AI. Представитель платформы объяснил, что авторы должны сообщать об использовании искусственного интеллекта, если загружают реалистичный контент, созданный или измененный с помощью AI.

На каналах Grayson Report и The Aussie Mechanic такие отметки есть. В их описании указано, что видео "сделаны с помощью AI", а звуки или визуальные материалы были изменены или полностью сгенерированы. Но проблема в том, что далеко не все зрители обращают на это внимание.

Большинство комментариев под видео Grayson Report, по наблюдениям Drive, не говорят о том, что люди понимают искусственное происхождение ведущего.

Почему это опасно для автомобильного рынка

Автомобильные рекомендации особенно подходят для такого контента. Человек может несколько часов смотреть видео перед покупкой подержанного автомобиля, искать информацию о типовых неисправностях, затратах на обслуживание или надежности конкретного двигателя.

Если перед ней появляется опытный механик в мастерской, который спокойно рассказывает о 20 годах работы и показывает проблемные автомобили, уровень доверия автоматически растет.

Но AI не имеет своего опыта ремонта автомобилей. Он может убедительно изложить информацию, найденную в других источниках, смешать несколько фактов, добавить вымышленные детали и выдать все это уверенным голосом.

Именно поэтому автомобильные советы, полученные с YouTube, все чаще следует проверять по первичным источникам, официальной документации производителя и материалам профильных изданий.

Для украинского автомобильного рынка эта проблема может стать актуальной. Чем дешевле и доступнее становится производство видео с помощью AI, тем больше каналов может появляться с вымышленными "экспертами", которые будут выглядеть убедительнее реальных механиков.

И главная опасность здесь даже не в том, что искусственный интеллект создает видео. Проблема начинается тогда, когда вымышленный персонаж представляется как реальный эксперт, а ошибочная информация – как проверенный опыт.