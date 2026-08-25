Июль показал новый тренд авторынка: коммерческий транспорт растет быстрее легковых автомобилей

По данным Института исследований авторынка, в июле 2026 года в Украине зафиксировали 130 919 регистрационных операций с транспортными средствами, что на 4,2% больше, чем в июне и только на 0,1% меньше, чем в июле прошлого года.

В статистику входят внутренние перепродажи, импорт б/у техники, регистрации новых импортируемых машин и транспортных средств украинского производства.

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Две трети авторынка уже формирует внутренняя вторичка

Наибольшим сегментом остаются автомобили и другая техника, которые уже находятся в Украине и переходят от одного владельца к другому. На внутренние перепродажи в июле пришлось 87664 сделки, или ровно 67% всего рынка.

За месяц этот сегмент вырос на 2,7%, хотя до июля прошлого года не достиг 0,9%.

Недавно Авто24 подробно анализировал июльскую вторичку легковых автомобилей, где в месяц зафиксировали более 77 тысяч перерегистраций. Почти 30% таких операций уже проводятся полностью через Интернет“ Действие” .

Вторым по масштабу источником пополнения парка остается импорт подержанной техники. В июле ее впервые зарегистрировали 27 072 единицы, что соответствует 20,7% рынка.

Импорт б/у машин продолжил расти

Импорт подержанного транспорта прибавил 6,5% против июня и 2,5% в годовом сравнении.

Основную массу здесь традиционно составляют легковушки. Авто24 уже писал, что июль стал самым активным месяцем 2026 года для импорта подержанных легковых автомобилей: украинцы зарегистрировали 23 137 таких машин, причем две трети были младше 10 лет.

Новых транспортных средств иностранного производства в июле зарегистрировали 13521, или чуть более 10% общего рынка. За месяц этот сегмент прибавил 8,9%, но остался практически на прошлогоднем уровне.

Еще 2662 транспортных средства были изготовлены или переоборудованы в Украине. Их доля пока составляет всего 2%, хотя за месяц количество регистраций возросло на 10%.

Легковушки занимают 81% рынка, но за год их стало меньше

Легковые автомобили традиционно формируют основную часть всех регистрационных операций. В июле на них пришлось 105692 операции, или 80,7% общего объема.

По сравнению с июнем легковой сегмент прибавил 4,1%, но результат оказался на 2,8% ниже, чем год назад.

Такая динамика хорошо показывает, почему общие 130 тысяч операций не следует воспринимать как полноценное восстановление всего авторынка. Самая большая его часть за год сократилась, а нулевую общую динамику обеспечили другие виды транспорта.

Полуприцепы стали главным рекордсменом

Самый годовой прирост среди основных категорий показали полуприцепы. В июле с ними провели 1685 сделок, что на 31,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Грузовые автомобили тоже растут значительно быстрее легковых. За месяц с ними было проведено 7806 операций, а годовой прирост достиг 21,4%.

Для коммерческого транспорта это продолжение тренда, наблюдавшегося в течение первой половины года. Увеличение активности в грузовом сегменте означает не только покупку новой техники, но значительное движение на вторичном рынке и импорт.

В случае полуприцепов результат особенно показателен, ведь этот рынок напрямую зависит от активности грузовых перевозок и обновления парков перевозчиков.

Мотоциклы также продолжают набирать популярность

Мототранспорт стал еще одним сегментом с броским годовым плюсом.

В июле зафиксировали 11 718 операций с мотоциклами и другой мототехникой, что на 3,7% больше, чем в июне и на 10,5% больше, чем год назад.

Прицепы прибавили 12,8% только за месяц и 4,3% в годовом сравнении.

Единственным заметным сегментом, который сократился сильнее легковушек, стали автобусы. В июле с ними было проведено 499 операций, что на 2,9% меньше, чем в июне, и на 9,8% меньше, чем в июле 2025 года.

Июльский рост был общим почти для всех каналов

Если сравнивать июль с июнем, картина выглядит довольно оптимистично. Внутренние перепродажи прибавили 2,7%, импорт б/у транспорта 6,5%, новый импорт 8,9%, а украинское производство и переоборудование 10%.

Общий рынок в итоге вырос на 4,2%. Впрочем, месячный рост не означает нового рекорда. За последние 13 месяцев самый высокий результат был в декабре 2025 года, когда зафиксировали 146 747 сделок. Минимум пришелся на февраль 2026 года с 91732 операциями.

Июльские 130 919 регистраций свидетельствуют скорее о летнем восстановлении после более слабой первой части года.

Стабильная цифра скрывает совсем другой рынок

Разница между июлем 2025 и июлем 2026 составляет всего 113 регистрационных операций, поэтому на первый взгляд может показаться, что за год ничего не изменилось.

Но внутри рынка движение достаточно заметно. Легковики потеряли 2,8%, в то время как грузовые автомобили прибавили 21,4%, полуприцепы 31,3%, а мототранспорт 10,5%.

Изменяется и структура самого легкового сегмента. На вторичном рынке все больше сделок проходит онлайн, а импорт восстанавливается за счет относительно молодых машин. Авто24 также писал, что средний возраст автомобилей на внутренней вторичке уже приблизился к 16 годам, тогда как свежий импорт заметно моложе.

Поэтому июльский результат лучше описывать не как застой, а структурную перестройку. Общий размер украинского авторынка почти не изменился, однако все больше активности переходит в коммерческий транспорт, импорт и внутреннюю вторичку, в то время как крупнейший легковой сегмент пока не вернулся к прошлогоднему уровню.