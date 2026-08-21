Импорт подержанных авто установил рекорд 2026 года: что украинцы везут из-за границы

По данным Института исследований авторынка, в июле 2026 года украинцы впервые зарегистрировали 23 137 подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 8,1% больше, чем в июне и только на 19 автомобилей меньше, чем в июле прошлого года.

Июль стал самым активным месяцем года

В июне количество первых регистраций импортируемых подержанных авто составило 21 411 машин, а в июле прибавилось еще 1726.

Это означает, что рынок фактически вернулся к месячному объему прошлого года, но его структура уже существенно иная.

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Еще в июне Авто24 писал, что Volkswagen Tiguan стал самым популярным свежепригнанным автомобилем, когда общий импорт почти не изменился против мая. В июле Tiguan не только удержал позицию, но и нарастил результат.

Две трети машин моложе 10 лет

Интересно, что июльский прирост обеспечили не подержанные автомобили, а именно относительно свежие.

Из 23 137 зарегистрированных машин 15 596, или 67,4%, имели возраст до 10 лет. Почти 6900 автомобилей были не старше пяти лет, еще 8730 имели возраст от шести до десяти лет.

Против июня две младшие возрастные группы добавили вместе 1793 автомобиля, тогда как количество машин старше 10 лет даже немного сократилось.

Для сравнения, по итогам первого полугодия средний возраст импортированной легковой машины составил 9,7 года. Авто24 рассказывал, какие авто украинцы чаще всего везли из-за рубежа в первой половине 2026 года.

Бензин все еще доминирует

Самой большой группой остаются бензиновые автомобили. В июле их зарегистрировали 12418, что составляет 53,7% всего импорта.

Дизельных машин было 4381, электромобилей 3361, гибридов 2334. Автомобили из ГБО и другие газовые версии остаются нишевыми.

По сравнению с июнем бензиновые авто прибавили 648 регистраций, а гибриды 323.

Однако самая интересная динамика была именно у электромобилей.

Электромобили дали почти половину прироста

За месяц количество импортируемых подержанных электромобилей выросло на 716 машин. Это 41,5% всего июльского прироста рынка.

Впрочем, говорить о полном восстановлении еще рано. Против июля 2025 года электромобили все еще отстают на 2017 регистраций или на 37,5%.

Причина хорошо известна. В конце 2025 года покупатели массово оформляли электромобили до возврата НДС, поэтому спрос фактически был частично "вытянут" с 2026 года.

Именно поэтому нынешний месячный рост скорее означает постепенное возвращение электрического сегмента к более нормальному уровню, а не новый бум.

Из Германии и США привезли более половины машин

Если смотреть не на страну, из которой автомобиль фактически ввезли, а на место его производства, две страны формируют более половины сегмента.

На заводах Германии было изготовлено 6841 июльский автомобиль или 29,6% всех машин. На США пришлось 5172 авто, или 22,4%.

Далее следуют Южная Корея, Япония, Мексика и Франция.

Именно автомобили американского производства дали один из самых больших приростов против июня, добавив 709 регистраций. Это еще раз показывает, насколько важно для украинского рынка остается американское направление, особенно для кроссоверов и электромобилей.

Volkswagen и Audi остаются фаворитами

Volkswagen в июле сохранил первое место среди брендов с результатом 3072 авто.

Audi заняла вторую позицию с 2371 машиной. Далее расположились Nissan, BMW, Ford, Renault, Hyundai, Tesla, Kia и Skoda.

Итого первая десятка марок сформировала более 70% всего импорта.

Это хорошо продолжает тренд первой половины года. Тогда Volkswagen Golf был самой популярной моделью среди импортируемых автомобилей, а Tiguan, Audi Q5 и Nissan Rogue уже входили в число основных лидеров.

Tiguan снова стал номером один

Самой популярной моделью июля стал Volkswagen Tiguan с 932 регистрациями.

Второе место занял Audi Q5 с результатом 797 машин, а третьим стал Volkswagen Golf с 671 автомобилем. Далее следуют Skoda Octavia, Nissan Rogue, Tesla Model Y, Ford Kuga/Escape, Tesla Model 3, Mazda CX-5 и Volkswagen Passat.

По другой статистике, которую ранее приводил Укравтопром, Tiguan в июле также стал лидером среди импортируемых подержанных автомобилей. Авто24 уже писал о его первом месте в июльском рейтинге.

Разница в несколько автомобилей между разными источниками объясняется методикой подсчета, но общая картина одинакова: Tiguan сейчас является главной моделью импортированного секонд-хенда.

Tesla тоже восстанавливается

Tesla в июле добавила 327 автомобилей против июня, что стало самым большим приростом среди брендов из первой десятки.

Model Y заняла шестое место с 511 регистрациями, Model 3 – восьмое из 458.

Еще в июне Авто24 писал, что Tesla Model Y оставалась самым популярным электромобилем среди свежепригнанных машин, тогда было зарегистрировано 370 таких кроссоверов. В июле результат вырос примерно на треть.

Однако годовая картина все еще слабее: общий результат Tesla на 499 автомобилей ниже, чем в июле прошлого года.

Рынок вернул объем, но уже не тот состав

Главный итог июля состоит не только в новом максимуме 2026 года.

По общему количеству импорт подержанных автомобилей практически вернулся к прошлогоднему уровню, но внутри сегмента произошли заметные изменения. Электромобилей стало значительно меньше, чем год назад, а возросла роль бензиновых машин и гибридов.

Одновременно импорт стал младше: две трети машин имеют возраст до десяти лет, а именно эти возрастные группы обеспечили практически весь месячный прирост.

Так что говорить о простом "возвращении рынка" не совсем правильно. Объем уже почти такой же, как в прошлом году, но украинцы привозят другие автомобили, других возрастов и с другими типами силовых установок.