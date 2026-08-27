"Индикатор давления" вместо "манометра": как на тракторах для "Лесов Украины" переплатили 8,1 миллиона гривен

ФОТО: сайт БЕБ Украины|
Даже для такого богатого предприятия вероятная переплата за тракторы оказалась слишком большой.
Речь идет об исполнительном директоре ГП "Леса Украины" и начальнике отдела закупок Департамента закупок. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Об этом в своих релизах сообщили Генеральная прокуратура да Бюро экономической безопасности.
Почему отклонили более дешевое предложение
Более дешевое предложение отклонили по техническому требованию. По данным следствия, при закупке в 2023 году чиновники безосновательно отклонили экономически более выгодное предложение одного из участников.
Формальной причиной стало якобы несоответствие техническим требованиям. И здесь по делу появляется достаточно показательная деталь.
В предложении компании, которое определили победителем, было указано:
"Кабина оператора оснащена индикатором давления масла".
Вместо этого в более дешевом предложении участника торгов было написано:
"Кабина оператора оснащена манометром давления масла в двигателе или индикатором давления масла".
Именно такую разницу в описании оборудования использовали как основание для отклонения более выгодного предложения, утверждает следствие.
В итоге закупка оказалась дороже
После отклонения более дешевого предложения победителем торгов стала другая компания. В результате " Леса Украины" приобрели 25 тракторов по ценам, которые, по заключению судебно-экономической экспертизы, оказались завышенными.
Общая сумма ущерба составляет 8 156 749,97 грн.
Именно на эту сумму, по данным экспертизы, государственному предприятию причинили материальный ущерб.
Дело уже в суде
Обвинительный акт в отношении должностных лиц 14 августа 2026 года направили в Печерский районный суд Киева.
Чиновникам инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.