"Индикатор давления" вместо "манометра": как на тракторах для "Лесов Украины" переплатили 8,1 миллиона гривен

Речь идет об исполнительном директоре ГП "Леса Украины" и начальнике отдела закупок Департамента закупок. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Об этом в своих релизах сообщили Генеральная прокуратура да Бюро экономической безопасности.

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Почему отклонили более дешевое предложение

Более дешевое предложение отклонили по техническому требованию. По данным следствия, при закупке в 2023 году чиновники безосновательно отклонили экономически более выгодное предложение одного из участников.

Формальной причиной стало якобы несоответствие техническим требованиям. И здесь по делу появляется достаточно показательная деталь.

В предложении компании, которое определили победителем, было указано:

"Кабина оператора оснащена индикатором давления масла".

Вместо этого в более дешевом предложении участника торгов было написано:

"Кабина оператора оснащена манометром давления масла в двигателе или индикатором давления масла".

Именно такую разницу в описании оборудования использовали как основание для отклонения более выгодного предложения, утверждает следствие.

В итоге закупка оказалась дороже

После отклонения более дешевого предложения победителем торгов стала другая компания. В результате " Леса Украины" приобрели 25 тракторов по ценам, которые, по заключению судебно-экономической экспертизы, оказались завышенными.

Общая сумма ущерба составляет 8 156 749,97 грн.

Именно на эту сумму, по данным экспертизы, государственному предприятию причинили материальный ущерб.

Дело уже в суде

Обвинительный акт в отношении должностных лиц 14 августа 2026 года направили в Печерский районный суд Киева.

Чиновникам инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.