Новый знак в Европе: что означает 2, 3 или 4 с плюсом

В этом году Генеральный директорат дорожного движения Испании (DGT) новых знаков не вводил, так что опровергнем новость отдельных европейских СМИ об их введении. Об этом пишет Авто24.

Украинские ресурсы, претендующие на эксклюзивность, распространили сообщение о введении в Испании знака информационной группы S-15b квадратной формы с синим фоном, силуэтом легкового автомобиля и обозначением 2+. Не верьте.

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Откуда взялся S-15b?

В редакции Авто24 отмечают: знак с таким номером в испанской номенклатуре действительно существует, но вот его практическое значение совсем другое – указывает на тупик.

Это аналог украинского знака 6.8.3 (тупик). Что касается изображения белой легковушки и упомянутого числа с отметкой "+", то этот знак имеет порядковый номер в каталоге S-51b. Это во-первых.

Согласитесь, здесь не только аппликация, но и форма знаков разная, не говоря уже о заложенном смысле. Коллаж: Авто24

Во-вторых, квадратный знак с синим фоном, на котором изображен автомобиль с двумя пассажирами, стрелка, направленная вперед, и индикатор 2+, назвать новым сложно, поскольку он был введен еще год назад – с 1 июля 2025 года.

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Знак информативный, указывает на полосу, предназначенную только для транспортных средств с как минимум двумя пассажирами. Вот в этом и заключается главная "засада". Многие водители ошибочно воспринимают его как обычную информационную панель, за игнорирование требований которой не наказывают. Это не так. Игнорирование знака 2+ может обернуться штрафом в 200 евро.

Некоторые европейские издания допустили ошибку в обозначении, и это подхватили другие, в том числе украинские ресурсы, даже не проверив информацию, приведенную в каталоге. Коллаж: Авто24

Что означает знак S-51b

Дорожный знак выглядит довольно просто: синий квадрат с изображением автомобиля, в салоне которого видны два человека, а под ним расположена надпись "2+". Из-за синего фона многие автомобилисты не придают ему особого значения, ведь такие знаки обычно носят информационный характер.

Однако S-51b не просто информирует, а устанавливает правила движения. Он обозначает специальную полосу VAO (Vehículos de Alta Ocupación) – полосу для транспортных средств с высокой загруженностью.

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Некоторые СМИ указывают, что это HOW (High Occupancy Vehicle). Спорить не стоит, поскольку это англоязычный аналог испаноязычного VAO (Vehículos de Alta Ocupación), то есть это одно и то же понятие, но на разных языках.

Цифра рядом со знаком ”+” означает минимальное количество человек, которые должны находиться в автомобиле. Если указано “2+”, то по этой полосе могут ехать только машины, в которых, кроме водителя, есть хотя бы один пассажир.

От перестановки слагаемых сумма не меняется, как и смысл: крайний слева – официальный испанский знак "2+" с порядковым каталожным номером S-51b, а справа – действующие его аналоги. Коллаж: Авто24

На отдельных участках дорог встречаются знаки "3+" или даже "4+", требующие большего количества пассажиров. Это уже определяют местные службы DGT, все зависит от интенсивности и масштаба трафика



Зачем Испания вводит такие полосы

Полосы VAO созданы не для того, чтобы усложнить жизнь водителям. Их главная задача – сделать дорожное движение более эффективным. По данным испанского дорожного агентства DGT, такие полосы стимулируют людей чаще пользоваться одним автомобилем на нескольких пассажиров вместо того, чтобы каждый ехал отдельно.

В результате на дорогах становится меньше машин, сокращаются пробки, уменьшаются расходы топлива и выбросы углекислого газа.

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Чаще всего полосы VAO обустраивают на автомагистралях, кольцевых дорогах и основных подъездах к крупным городам. Прежде всего это Мадрид, Барселона, Гранада и другие густонаселенные агломерации, где транспортные пробки давно стали повседневной проблемой.

Кто может пользоваться полосой без пассажиров

Испанские правила предусматривают ряд исключений. Даже если в автомобиле находится только водитель, специальной полосой могут пользоваться:

электромобили и некоторые экологичные транспортные средства, имеющие соответствующую официальную маркировку;

мотоциклы;

автобусы;

такси;

автомобили экстренных служб;

транспорт, перевозящий людей с инвалидностью.

Для всех остальных требование о минимальном количестве людей в салоне является обязательным.

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Контроль осуществляют камеры с искусственным интеллектом

Надеяться, что нарушение останется незамеченным, не стоит. Контроль ведут не только патрули дорожной полиции.

На многих автомагистралях уже работают современные камеры, которые с помощью алгоритмов искусственного интеллекта определяют количество людей в салоне автомобиля. Если система зафиксирует, что транспортное средство двигалось по полосе только с водителем – ждите "письмо счастья".

Именно автоматический контроль стал одной из причин, по которой количество штрафов за последнее время заметно возросло.

Подобные правила существуют и в других странах

Испания не стала первым государством, которое использует полосы для автомобилей с несколькими пассажирами. Аналогичные решения давно работают в США и Канаде, а в Европе их активно применяют также во Франции, к этому практически подошла Словения.

Это только одна версия, а может быть 3+ или даже 4+, то есть не менее трех и даже четырех человек в салоне. Фото: из открытых источников

Правда, французский знак выглядит иначе: вместо автомобиля с надписью "2+" используется белый ромб на синем фоне, о чем редакция Авто24 писала в свое время.

Однако принцип тот же – специальная полоса предназначена для автомобилей с несколькими пассажирами или для отдельных категорий транспорта.



Синий фон в квадрате теперь уполномочен штрафовать

Эксперты отмечают, что именно синий цвет знаков часто вводит туристов в заблуждение. Большинство водителей привыкли, что синие знаки лишь информируют, тогда как за их нарушение ответственность не предусмотрена.

В случае с полосами VAO это не так – знак фактически устанавливает ограничение движения, а его игнорирование наказывается штрафом.

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За использование полосы без необходимого количества пассажиров водитель может получить штраф в размере 200 евро даже без остановки полицейским патрулем.

В редакции Авто24 по этому поводу отмечают: ни в Украине, ни в Европе за нарушение требований информационных знаков не штрафуют, поскольку действуют единые нормы дорожного движения, стандартизированные Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах. Они носят исключительно вспомогательный, ориентировочный или рекомендательный характер.

Испанцы штрафуют, не нарушая Венскую конвенцию, но позволяет налагать штрафы на законных основаниях. Коллаж: Авто24

Испанский знак S-51b также является информационным, он указывает на начало полосы VAO (Vehículo de Alta Ocupación) для автомобилей с высокой степенью загруженности. Въезжая на эту полосу, водитель автоматически попадает под действие отдельной строгой статьи Закона о дорожном движении Испании, которая регулирует правила пользования специальными полосами. Штраф выписывают не за "несоблюдение знака", а за неправомерное занятие специальной полосы (как и в случае с полосой для автобусов).

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Что стоит помнить украинским водителям

Если этим летом маршрут к месту отдыха проходит через Францию, Испанию или другую страну ЕС, то стоит заранее ознакомиться с местными особенностями дорожного движения. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и лишних расходов.

Увидев знак S-51b, прежде всего обратите внимание на цифру возле знака "+". Именно она определяет, сколько человек должно находиться в автомобиле для движения по специальной полосе.

Если требования не выполняются, лучше оставаться на обычных полосах движения. В большинстве случаев это позволит сэкономить те самые 200 евро, которые во время отпуска вам не будут лишними.