Inguar-2 тестируют на фронте, Inguar-3 работает как медевак, а Inguar-1 еще разрабатывают

О новинке в продуктовой линейке упомянутой компании рассказала "Оборонка" ссылаясь на генерального директора этого предприятия Артема Ющука.

Здесь следует напомнить, что в номенклатуре производителя есть и версия Inguar-3, в том числе в недавно сделанной эвакуационной медицинской версии, практически это уже "скорая", но армейского образца в бронированной ливрее (см. видео внизу). С Inguar-4 читатели Авто24 также уже познакомились.

Вдвое легче Inguar-3

Inguar-2 позиционируется как более быстрая и доступная альтернатива тяжелым бронемашинам. Новая модель весит 8,5 тонн – почти вдвое меньше старшего Inguar-3. Одновременно снизились и габариты автомобиля.

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За это пришлось заплатить более низким уровнем бронезащиты. Inguar-2 рассчитан на защиту от автоматического шара, а также выдерживает взрыв с зарядом массой до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

Вот так выглядит размер Inguar-2 по отношению к предыдущей версии Inguar-3 – меньший, более легкий, быстрый. Иллюстрация: Inguar Defence

Cummins, автомат ZF и клиренс 460 мм

Для нового броневика был выбран дизельный двигатель Cummins 6.7, работающий в паре с автоматической коробкой передач ZF. Высокий клиренс в 460 мм помогает машине уверенно передвигаться по бездорожью.

По словам Артема Ющука, особое внимание разработчики уделили крутящему моменту. Для этого Inguar-2 получил бортовые редукторы. Максимальную скорость автомобиля будут программно ограничивать на уровне 160 км/ч.

" С нашими бортовыми редукторами это обеспечит значительный запас крутящего момента, что, по сути, является важнейшим параметром для нас. Конечно, мы учли и необходимость повышения скорости, которая программно будет ограничиваться на 160 км/ч.– объяснил Артем Ющук.

Собственная подвеска и амортизаторы

Одной из основных особенностей Inguar-2 стала независимая подвеска своей разработки. Ее конструкцию существенно доработали с учетом высоких нагрузок при скоростной езде по пересеченной местности.

Здесь собственных инженерных решений гораздо больше, чем в предыдущих версиях. Фото: Inguar Defence

Компания также освоила производство собственных однокамерных амортизаторов, заполненных азотом. По замыслу разработчиков, они должны лучше работать во время продолжительного движения по бездорожью и не перегреваться.

Для повышения проходимости машина получила блокировку дифференциалов и систему регулирования давления в шинах. Это позволяет адаптировать автомобиль к разным типам покрытия.

Две трети деталей – украинские

Inguar Defence самостоятельно проектирует шасси своих автомобилей и производит элементы подвески. При создании Inguar-2 компания впервые освоила производство компонентов трансмиссии.– центральных и бортовых редукторов

В результате доля украинских компонентов в новой бронемашине достигла 65%, а это почти две трети компоновки.

В компании отмечают, что увеличить этот показатель в ближайшие годы будет сложно, поскольку двигатель, коробка передач, электроника и ряд других компонентов пока остаются импортными.

Все идет к тому, что несколько украинских разработчиков если не стали, то вскоре станут законодателями мировой конструкторской школы современной бронетехники и Inguar Defence в их числе. Фото: Inguar Defence

Когда Inguar-2 уйдет в серию

Разработчикам удалось сократить путь от проекта к опытной партии благодаря опыту эксплуатации уже имеющихся в наличии Inguar-3. Поэтому компания не проходила отдельный этап испытаний прототипа, а сразу перешла к сборке опытных машин.

Первую тестовую партию уже приобрели для одного из подразделений Сил обороны. После эксплуатации в боевых условиях у заказчика будут особые условия поддержки, а в случае обнаружения технических недостатков компания обещает бесплатную модернизацию.

Серийное производство Inguar-2 планируется начать в первом квартале 2027 года. Примерная стоимость одной машины составит около 350 тысяч долларов.

На очереди еще легче Inguar-1

Inguar Defence уже готовит следующую модель. Артем Ющук анонсировал бронемашину Inguar-1 массой около 6,5 тонн. Она будет унифицирована с Inguar-2 шасси, что должно упростить производство и обслуживание машин семейства.